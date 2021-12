Flambée des prix de l'immobilier après le confinement

Les Français sont prêts à devenir propriétaires. Les chiffres témoignent de leur volonté de sauter le pas. En effet, le nombre de transactions en 2021 bat les records. S'élevant à 1,2 million, il s'explique par deux facteurs. Il y a d'abord eu un effet de rattrapage après les semaines de confinement en 2020. Et puis, la crise sanitaire a eu pour effet d'accélérer la prise de décision d'achat d'un bien immobilier, nourrie également par des taux très bas.

Les Français ont acheté différemment avec un besoin de plus d'espace. Résultat ? Les prix des maisons en province ont fortement augmenté.

Une hausse qui devrait perdurer en 2022

"Pour les maisons, la hausse est de +9% au niveau national, avec une hausse plus forte en province, puisqu'on est à 9,4%, et en Île de France, on est à +7%", souligne Peggy Montesinos, membre du Bureau du Conseil supérieur du notariat. "Puis, quand on fait des projections sur 2021/2022, on pense que la hausse des prix des maisons sera de +10%."

La hausse du nombre de transactions a permis de faire fondre les stocks. Certains biens, boudés depuis des mois, ont ainsi finalement trouvé un heureux propriétaire.