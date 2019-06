Fin de la vigilance orange liée aux orages dans l'Est

La vigilance orange a été levée dans onze départements de l'Est de la France jeudi peu après minuit, a annoncé Météo France.

Vigilance levée. Les onze départements concernés sont les Ardennes, le Doubs, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, les Vosges et le Territoire-de-Belfort, a précisé l'agence météorologique. Les parcs et jardins publics de Metz et Nancy avaient été fermés dans l'après-midi par les villes de Metz et Nancy. À Strasbourg, les neuf cimetières municipaux et cinq parcs municipaux ont fermé en fin d'après-midi.