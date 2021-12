Fêtes de Noël : à Lille, c'est le grand rush pour les derniers achats

Dans les rues de nos centres-villes, nombreux sont les Français à encore chercher la bonne idée cadeau, qui rentre accessoirement dans le budget. Car outre les présents, il y a aussi les repas à prévoir, alors on se presse pour cette dernière ligne droite. C'est notamment le cas au centre commercial Lillenium à Lille, où l'on s'attend dès ce jeudi après-midi au grand rush de Noël.

"Les deux jours les plus importants"

Le centre commercial commence à se remplir. A l'entrée, à côté de l'immense sapin tout illuminé, il y a du passage. Manuela se dépêche car elle n'a que deux petites heures devant elle. "Je travaille donc je n'ai pas le temps. Là, c'est le seul moment que j'ai donc je m'en vais chercher mon repas pour Noël", explique-t-elle.

Rôti de boeuf, flageolets, plateau de fromages, clémentines et bûche, voilà le menu. Le budget est autour de 40 euros mais bien sûr, il y a aussi les cadeaux. Dans une des bijouteries, Amandine s'attend à ce que sa boutique soit remplie. "C'est le rush de Noël ! Les deux derniers jours sont les jours les plus importants, les derniers clients arrivent en magasin. On est prêt pour ça, tout est prêt pour les accueillir", affirme-t-elle.

La tendance Harry Potter

C'est également la dernière ligne droite pour les jouets, et certains sont particulièrement demandés. "Cette année avec la tendance Harry Potter on a beaucoup de demandes de baguettes magiques. On a aussi beaucoup de demandes de figurines pop et de livres, c'est vrai que cette année ça cartonne", reconnaît Océane, vendeuse dans la boutique Harry Potter du centre commercial.

Ici, pas de jeunes sorciers pour autant, mais le père Noël fera bien une apparition pour le grand rush attendu ce jeudi après-midi.