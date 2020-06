Fête des pères : quatre idées de cadeaux pour les papas gourmets

Recette en famille, poivrier, pâtisseries... Pour célébrer la fête des pères, dimanche, Europe 1 vous mâche le travail avec quelques idées cadeaux gourmandes qui devraient plaire aux amateurs de cuisine et de découvertes culinaires.

Une recette de chef de pancakes gourmands

A l'occasion de la fête des pères, pour bien commencer la journée de dimanche, quoi de mieux que de réaliser un petit-déjeuner pour votre papa avec des pancakes ? C’est rapide et très facile à faire, même avec les enfants, et ça fait plaisir à toute la famille. Mais attention, il ne s'agit pas de réaliser n’importe quelle recette. Europe 1 vous propose celle de Fabien Ferré, chef adjoint aux côtés de Christophe Bacquié à Hôtel du Castellet dans le Var : ses pancakes sont peu sucrés et très aériens.

Commencez par mélanger la farine (160 g), avec la levure (14 g) et le sucre (38 g), avant d’y ajouter des jaunes d’oeufs (2) battus avec le lait (230 g). Il faut que la pâte soit bien lisse. Montez ensuite les blancs d’oeufs en neige et les incorporer à la pâte délicatement. Elle blanchit et devient mousseuse et onctueuse. Et maintenant, direction la poêle, avec une goutte d’huile pour que les pancakes n’accrochent pas. Dès que des bulles commencent à apparaître, les retourner et les laisser cuire une minute maximum de chaque côté - il faut qu’ils soient dorés.

Vous aurez des pancakes bien moelleux, et pourrez même vous amuser à réaliser le "pancake cereal", le plat à la mode en ce moment sur Instagram. Il suffit de remplir un bol de minis pancakes et de recouvrir le tout de sirop d’érable ou de miel et de fruits frais, noix et chocolat.

Des livres de cuisine originaux

Voici une autre idée de cadeau pour les papas gourmets et qui aiment cuisiner, avec deux livres pour ne pas perdre la main :

Les recettes inratables au barbecue aux éditions Larousse (15,95 euros), un ouvrage qui devrait donner des idées à votre père pour changer des saucisses grillées. Il pourra ainsi faire cuire des marinades, des herbes, cuisiner des brochettes d’échine de porc aux figues et au romarin, ou encore des tartines de tomme et de pommes. Il y en a même pour les amateurs de planchas, avec par exemple une recette de dorades façon thaï.

Je fais mes fromages d'Adèle Desachy et de Pierre Coulon, fondateur de "La Laiterie de Paris", aux éditions Eyrolles (16,90 euros). Ce livre permet d'apprendre à préparer 16 fromages frais, avec des explications sur le lait, les ferments, le salage, et de nombreux conseils ! Votre papa pourra ainsi vous concocter ses propres mascarpones pour des futurs tiramisus.

Le poivrier portable, un cadeau pratique

Si votre père est plutôt un amateur de pique-nique ou de randonnée, d'objets pratiques, et surtout de poivre, voici le cadeau qu’il lui faut : un poivrier portable de chez Peugeot, qui a sorti un moulin de poche appelé le "Pocket", 10 cm au compteur et 49 euros. Votre papa pourra toujours avoir sur lui son poivre préféré, moulu à la dernière minute.

Des pâtisseries

Enfin, vous pouvez toujours miser sur des gourmandises à trouver chez les pâtissiers. A Marseille, vous pouvez offrir un terrain de pétanque en praliné et chocolat noir, de petite taille et qui se croque, conçu par le vice-champion de France des jeunes chocolatiers Corentin Torres. Le coffret "Los Padres", créé par Edwart Chocolatier, qui contient des cigarillos en chocolat, pourrait aussi lui plaire. Ils sont façonnés à la main, travaillés avec du chocolat Grand Cru de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui apporte des notes fumées et terreuses. Et la gourmandise est amenée par le praliné à base de sésame noir bio. Ce coffret est disponible dans les boutiques Edwart Chocolatier à Paris et sur le site pour une livraison partout en France !