«Femme actuelle» lance «Les Fabuleuses», un prix pour récompenser les femmes «qui font bouger la société»

En partenariat avec Europe 1, le magazine "Femme actuelle", qui fête cette année son 40e anniversaire, lance le prix "Les Fabuleuses" destiné à mettre à l'honneur, en fin d'année, deux femmes pour leur action innovante au service de la société.

Mettre à l'honneur des femmes qui se démarquent. Tel est l'objectif du magazine Femme actuelle, qui fête cette année ses 40 ans, à travers le prix "Les Fabuleuses", en partenariat avec Europe 1. À la fin de l'année, deux d'entre elles seront consacrées, l'une grâce aux votes des lectrices du magazine, et l'autre par un jury de personnalités du monde civil, dont fera partie l'un des journalistes d'Europe 1.

"Aller à la rencontre de femmes qui sont sur des créneaux d'avenir"

"Tous les mois, dans le magazine, nos journalistes vont à la recherche d'une femme qui se démarque, qui peut être à la tête d'une association ou d'une entreprise, et qui fait quelque chose d'innovant pour le bien-être et l'avenir de tous", développe Sabrina Nadjar, rédactrice en chef de Femme Actuelle dans l'émission Culture Médias sur Europe 1. Des profils qui seront présentés au fur et à mesure dans le magazine, sur le site et les réseaux sociaux de Femme Actuelle. "L'idée est vraiment d'aller à la rencontre de femmes qui font bouger la société et qui sont sur des créneaux d'avenir."

Et la notoriété n'est absolument pas un critère pris en compte. "Ce ne sont absolument pas des personnes connues. Ce sont des anonymes que l'on va chercher dans toute la France et dont l'action peut être dupliquée partout sur le territoire et qui a donc un intérêt pour tous", précise Sabrina Nadjar qui ajoute que le prix sera ensuite reconduit tous les ans.