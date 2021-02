Explosion à Bordeaux : la personne disparue retrouvée décédée sous les décombres

Les équipes de pompiers, guidées par leurs chiens, avaient pu "localiser" peu avant 16 heures la femme portée disparue depuis l'effondrement d'un immeuble à Bordeaux, samedi matin. La victime était âgée de 88 ans et elle ne présentait "pas de signe de vie" quand elle a été retrouvée par les secours, a précisé le lieutenant-colonel des pompiers de la Gironde Philippe Esselin. La vieille dame pourrait être la compagne de l'homme retrouvé grièvement blessé après l'explosion.

Une victime décédée, l'autre blessée gravement

C'est grâce à une nacelle télescopique que les pompiers ont pu atteindre la victime de 88 ans. "En fin d'après-midi nous avons réussi à accéder à la victime. L'opération se termine sur le décès constaté de cette victime que nous recherchions", raconte le lieutenant-colonel Philippe Esselin. Un important dispositif, d'une cinquantaine de pompiers assistés d'une équipe de recherche cynotechnique et d'une unité de déblaiement et de consolidation, avait été déployé.

La préfecture avait également annoncé samedi matin qu'un homme de 89 ans se trouvait dans un "état grave" suite à l'explosion survenue dans un garage. Il a été admis au CHU de Bordeaux. Philippe qui habite en face de l'immeuble a assisté à la scène. "On le voyait dans son lit, il était en pyjama la tête en sang. Il me regardait et il disait 'aidez-moi', mais on ne pouvait rien faire car le reste pouvait s'effondrer", raconte-t-il.

Un risque pour les habitants des immeubles mitoyens

Le souffle a provoqué la destruction de ce garage et celles de "deux bâtiments attenants en R+1" Les premières constatations suggèrent une explosion due au gaz qui a également affecté les immeubles mitoyens. "Il faut que l'enquête progresse pour qu'on détermine très précisément les causes. Les immeubles mitoyens sont touchés mais sont toujours debout", précise la directrice de cabinet de la préfète de Gironde, Delphine Balsa.

Elle explique aussi que parmi les "onze personnes qui habitaient les immeubles mitoyens, certaines sont très légèrement blessées mais évidemment elles sont choquées et elles devront être relogées. Il est hors de question qu'elles rentrent dans leur immeuble aujourd'hui". La rue Borie était, samedi soir, toujours interdite à la circulation.