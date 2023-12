EXCLU EUROPE 1 - Stabilité, engagement, accompagnement... Ce qu'attendent les jeunes du monde de l'entreprise

Des attentes classiques, des caractéristiques propres à la nouvelle génération et un regain de motivation. Voilà comment pourrait être résumée, en quelques mots, la troisième édition du baromètre sur "les jeunes et l'entreprise", publiée par la Fondation Jean-Jaurès et la Macif, qu'Europe 1 vous dévoile en exclusivité. Menée auprès de 1.000 Français, âgés de 18 à 24 ans, cette étude livre un éclairage instructif sur le rapport des jeunes au travail et se veut plutôt encourageante quant au niveau de motivation des nouveaux arrivants sur le marché de l'emploi.

Après le marasme lié à la crise sanitaire, les jeunes connaissent un regain de motivation. 72% des sondés se disent "optimistes" quant à leur avenir, ce qui représente une progression de dix points par rapport à l'année précédente. Les effets délétères du Covid-19 sur leur moral semblent s'évaporer alors que l'entrée d'une partie de ces jeunes sur le marché du travail fut entravée par une succession de confinements et de couvre-feux.

Les jeunes plébiscitent l'organisation hybride

Néanmoins, les 18-24 ans souhaitent intégrer, dans leurs attentes du monde professionnel, un certain nombre de caractéristiques propres à leur génération et, en partie, héritées de la crise sanitaire. Ainsi, le télétravail est perçu de façon positive et 52% des sondés souhaiteraient pouvoir bénéficier d'une organisation hybride, mêlant travail en présentiel et travail à distance. Une hausse de dix points par rapport à 2021. Le télétravail à 100% ne séduit que 12% des 18-24 ans qui ne sont qu'une poignée à plébisciter le flex-office (16%) ou encore les espaces de co-working (18%).

Par ailleurs, les jeunes sont de plus en plus sensibles à l'engagement du monde du travail en faveur de sujets sociétaux. À commencer par la préservation de l'environnement qui, pour 32% des sondés, apparaît comme une priorité au sein des entreprises, au même titre que la lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes (27% et 34% chez les femmes interrogées).

Un accompagnement de l'entreprise au quotidien

Si le choix venait à se présenter, les jeunes donnent leur préférence aux entreprises françaises ou locales, au détriment des entreprises étrangères. Concilier vie professionnelle et vie personnelle représente également un impératif pour ces jeunes qui privilégient un emploi leur assurant suffisamment de temps libre, mais aussi une certaine stabilité. Ainsi, 29% des jeunes se verraient bien rester dans la même entreprise aussi longtemps que possible. Cette stabilité doit toutefois rimer avec mobilité puisque 43% des sondés disent vouloir changer de métier au cours de leur carrière.

Enfin, de plus en plus de jeunes attendent de leur entreprise un certain nombre d'accompagnements au quotidien. 46% d'entre eux trouvent ainsi légitime que leur entreprise paie une partie de leur loyer, en cas de télétravail, et 68% attendent un coup de pouce de leur employeur dans l'accès au logement ou à la mobilité.