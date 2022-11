Crise sanitaire : sur les quatre dernières années, le télétravail a été multiplié par 10

Le monde du travail connaît une révolution depuis le Covid. Si votre profession le permet, vous êtes surement devenu un adepte du télétravail. La Dares, le bureau statistiques du ministère du Travail, a récemment publié des chiffres éloquents. Entre 2017 et 2021, les accords d’entreprise portant sur le télétravail ont été multipliés par dix.

2.500 accords signés en 2020

En 2017, 390 accords de télétravail ont été signés en entreprises. En 2021, quatre ans plus tard, on en comptait 4.070. Le télétravail s’est répandu massivement et c’est l’effet de la crise sanitaire. Les entreprises ont dû s’adapter aux mesures de confinement. Sur la seule année 2020, plus de 2.500 accords ont été signés. "Les métiers étant dans la capacité à télétravailler ont fait cette expérience au moment du confinement et pour beaucoup elle a eu des effets positifs ou, en tout cas, a balayé des freins qui existait auparavant", observe Aurélie Jeantet, sociologue du travail. "Il y a une transformation du rapport au travail, c’est incontestable."

Le télétravail s’est développé partout. C’est un peu plus le cas dans le commerce, les transports et l’hébergement-restauration ces dernières années et un peu moins dans la finance et les assurances. Mais ces deux derniers secteurs étaient en fait en avance sur le sujet. Quant à la durée, la majorité des entreprises ont opté pour deux jours de télétravail, mais une minorité le permet toute la semaine.