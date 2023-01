Retraites : ces jeunes salariés qui rachètent déjà leurs trimestres…

Ce jeudi 19 janvier, plus d'un million de Français étaient présents dans la rue pour manifester contre la réforme des retraites. Cette journée de mobilisation aura rassemblé un grand nombre de salariés, d'étudiants et de jeunes écoliers. Parmi les manifestants, les jeunes tenaient à montrer leur mécontentement face aux mesures prises, notamment le report de l'âge légal qui atteindra 64 ans en 2030. Inquiets par rapport à leur situation, certains d'entre eux, qui viennent de commencer dans la vie professionnelle, décident de racheter déjà leurs trimestres.

700€ par trimestre

Antonin a 25 ans, il vient tout juste d'être diplômé en communication et en voyant son père racheter ses trimestres, à quelques années de la retraite, il a eu l'idée de faire la même chose. "J'étais jusqu'au master 2 et l'idée est de pouvoir peut-être partir un peu plus tôt ou en tout cas ne pas avoir à cotiser au maximum, d'avoir ma retraite sans décote. Donc faire une carrière complète, comme si j'avais pu commencer un peu avant", précise-t-il.

Antonin aimerait racheter entre quatre et huit trimestres. À son âge, l'avantage c'est le prix : 700 euros par trimestre. Cela peut être cinq fois plus élevé à quelques années de la retraite. Mais attention, il n'est pas toujours intéressant de se précipiter selon Valérie Batigne, dirigeante de Sapiendo, une entreprise de conseils sur les retraites. "Si on est dans la moyenne, c'est à dire commencer à travailler entre 20 et 22 ans, je ne sais pas. On conseille souvent d'attendre le plus tard possible. À un an ou deux de la retraite, on sait s'il va manquer des trimestres et donc à ce moment-là, on calcule si c'est rentable", explique-t-elle.

La procédure pour racheter ces trimestres pend jusqu'à six mois, il vaut mieux donc anticiper.