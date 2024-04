EXCLU EUROPE 1 - Le nombre de véhicules volés en nette augmentation en 2023

En moyenne, en l'espace d'une heure, 15 véhicules sont volés en France. Ce chiffre, rapporté par l'Observatoire des Vols et de la récupération après-vol Coyote Secure 2024, illustre un fléau qui gagne du terrain dans l'Hexagone. Au total, en 2023, le ministère de l'Intérieur a recensé 140.400 vols, soit une augmentation de 5% par rapport à 2022, année au cours de laquelle cette tendance à la hausse était déjà bien visible. Cette recrudescence des vols de véhicule contribue également à gonfler la facture des compagnies d'assurance, qui s'élevait en 2022, selon France Assureurs, à 580 millions d'euros.

Depuis 2018, Coyote, entreprise française spécialisée dans la conception de systèmes d'aide à la conduite, élabore une solution, baptisée Coyote Secure, dont l'objectif est de localiser puis de récupérer une voiture dérobée. Concrètement, il s'agit d'installer sur son véhicule un traceur autonome dissimulé qui résiste aux brouillages de façon à pouvoir localiser son véhicule, y compris dans des zones dépourvues de couverture réseau.

Un laps de temps à respecter

Un outil d'autant plus utile que selon l'Observatoire des Vols et de la récupération après-vol, 36% des voitures qui ont été retrouvées par les services Coyote Secure, ont été découvertes enfouies en sous-sol. Près d'un véhicule sur deux est même retrouvé dans un box fermé ou dans un conteneur, ce qui nécessite un système de localisation précis et résistant aux contraintes de l'environnement.

Une fois le véhicule localisé, les détectives préviennent les autorités qui s'empressent d'analyser le lieu où le traceur émet. Moyennant une étroite collaboration avec les forces de l'ordre, partout en Europe, 91% des voitures dérobées sont ainsi récupérées en moins de 48 heures, selon les chiffres avancées par Coyote. Un laps de temps déterminant, car, au-delà de deux jours, les experts estiment que les chances de retrouver le véhicule sont divisées par dix.

Plus de 9 véhicules sur 10 récupérés

En 2023, les équipes opérationnelles de Coyote n'ont jamais eu autant d'opérations à effectuer, assure l'entreprise. Cette année-là, le nombre de véhicules volés n'a fait qu'augmenter tout au long de l'année, à l'exception d'un léger recul au mois d'avril. D'ordinaire plutôt épargné, le mois d'août n'a, cette fois-ci, pas échappé à la tendance puisque le nombre de vols déclarés auprès des services Coyote Secure a doublé durant cette période. "Nous avons dû étoffer notre équipe de détectives et recruter, pour répondre à la hausse du nombre d’opérations sur le terrain, mais aussi développer nos partenariats avec les autorités en France et en Europe, pour assurer la qualité de service attendue par nos clients", explique Benoît Lambert, directeur général de Coyote.

Certains profils de véhicule sont toutefois plus ciblés que d'autres. Ainsi, les SUV représentent 62% des voitures récupérées grâce à cette solution. Les modèles hybrides, électriques et, plus globalement, les véhicules récents, suscitent, eux aussi, une certaine convoitise de la part des réseaux criminels en raison des technologies qu'ils embarquent.