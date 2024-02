Voitures les plus volées en France en 2023 : pourquoi autant de modèles Renault et Peugeot dans le classement ?

Prenez garde à votre voiture ! Selon le Parisien,les vols des quatre roues ont connu une importante recrudescence en 2023. En une année, les assureurs ont reçu pas moins de 70.000 déclarations. Une progression de 11,1 % par rapport à l’année précédente. La Renault Clio IV, suivie par la Renault Mégane IV et le Peugeot 3008 II caracolent en tête du classement. Des voitures communes qui reflètent un changement de stratégie de la part des réseaux criminels qui utilisent des méthodes de plus en plus élaborées.

Si l’on se base uniquement sur le nombre de vols, les véhicules les plus dérobés sont des classiques des constructeurs français. Renault et Peugeot règnent en maîtres dans ce classement en occupant neuf places sur dix. Le seul véhicule à se faire une place entre ceux des marques au losange et au lion est la Toyota Rav4 en cinquième position. Concernant les vols rapportés au nombre de véhicules en circulation, la Lexus RX est la malheureuse gagnante du prix de la voiture la plus dérobée. "Les voitures de moyenne gamme et moyenne gamme supérieure sont des véhicules prisés, recherchés et facilement revendables ainsi que leurs pièces détachées", indique à Europe 1 une source policière.

Des techniques de plus en plus élaborées

Ces véhicules, produits à grand tirage, sont identifiés par les réseaux de voleurs comme étant plus fragiles avec des failles techniques. "Les vols se font majoritairement sur commande, c'est donc généralement un réseau organisé à destination de l'Europe de l'est ou d'Afrique", indique le policier. Les criminels sont eux bien mieux organisés et équipés que par le passé.

Désormais, les vols se passent la plupart du temps sans fracturer une porte. La douceur est de mise pour les voleurs, qui utilisent des boîtiers électroniques extrêmement pointus s'adaptant à l'évolution des systèmes de sécurité. Une technologie permettant de dérober lesdits véhicules sans effraction. Des larcins qui s’effectuent en quelques minutes grâce à des outils aisément trouvables sur le Darknet. Parmi les départements où le nombre de véhicules volés est le plus élevé, on trouve les Bouches-du-Rhône, le Val-d’Oise, la Seine-Saint-Denis, ainsi que les deux départements corses.