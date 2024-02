Bloque-volant, sabot... Pourquoi les antivols sont inefficaces pour sécuriser son véhicule

Clio, Megane, 3008... Les voitures françaises sont de plus en plus dans le viseur des voleurs d'engins à quatre roues. D'après Le Parisien, les vols ont connu une augmentation de 11% en 2023, avec 70.000 déclarations aux assureurs, ce qui est supérieur au niveau d'avant-Covid. De quoi mettre en alerte les automobilistes, évidemment attachés à leur propre moyen de transport, et qui cherchent des moyens de le sécuriser.

Sur le marché, il existe de nombreux outils destinés à empêcher toute infraction, à l'image des antivols bloque-volant, des sabots, ou autres antivols électroniques comme les systèmes d'anti-démarrage codé. Mais pour Sébastien Curtelin, directeur marketing et produits de Coyote, entreprise spécialisée dans l'assistance d'aide à la conduite, tous ces outils se révèlent en réalité inefficaces pour sécuriser son véhicule à 100%.

Des vols de véhicules à l'initiative de filières organisées

"On a affaire à des filières organisées qui investissent dans deux types de moyens : le vol électronique et le vol physique", explique-t-il auprès d'Europe 1. Dans le premier cas, "la voiture n'est même pas endommagée. Vous vous faites hacker le véhicule comme pour un ordinateur. C'est le cas huit fois sur dix", rapporte le directeur marketing. Il s'appuie sur les observations de salariés de l'entreprise, qui sont spécialisés dans la recherche des voitures volées.

De la même façon, les moyens physiques employés par les conducteurs ne sont guère plus infaillibles. "Photos à l'appui, des antivols, comme les cannes que l'on met sur le volant, sont sciés avec des outils hyper efficaces, comme des scies à métaux ou des disqueuses", affirme-t-il. C'est pourquoi le directeur marketing recommande aux automobilistes l'installation d'un dispositif de géolocalisation dissimulé à l'intérieur du véhicule, qui aidera les forces de l'ordre, en cas de mésaventure, à retrouver la voiture pour la remettre à son propriétaire légitime.