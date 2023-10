EXCLU EUROPE 1 - Inflation : plus d'un Français sur quatre se dit prêt à se passer d’assurance auto ou habitation

C'est un chiffre tellement stupéfiant qu'il faudrait presque se frotter les yeux pour y croire. Et pourtant, d'après une étude de la plateforme Poll & Roll pour Leocare, première néo-assurance multliservices 100% mobile, plus d'un Français sur quatre (28%) se dit prêt à mettre de côté son assurance habitation, voire son assurance auto. Alors que l'inflation continue de gréver le pouvoir d'achat des Français, certains n'hésitent donc plus à privilégier des solutions radicales pour faire des économies.

Et le phénomène ne se cantonne pas aux foyers les plus modestes. Selon l'étude, dévoilée en exclusivité pour Europe 1, il se répand également au sein des CSP+ qui, pour 26% d'entre eux, pourraient renoncer à souscrire une assurance auto. Un pourcentage qui grimpe même à 39% du côté des automobilistes franciliens.

63% des Français estiment que les assurances sont trop chères

Il faut dire que le tarif des assurances n'échappe guère à la hausse généralisée des prix. Selon les chiffres avancés par l'étude, 41% des Français déboursent désormais plus de 40 euros par mois pour leur assurance habitation. Un chiffre, en hausse de 4% par rapport à 2022, qui atteint même 75% s'agissant de l'assurance auto (+14% en l'espace d'un an). Pour 10% d'entre eux, la facture s'élève même à plus de 100 euros mensuels.

"Ces prix-là attirent moins l’attention que ceux des logements, de l’énergie ou de l’alimentation. Ils entraînent pourtant une forte hausse des dépenses contraintes qui, cumulées, peuvent représenter un budget avoisinant les 2.500 euros par an pour un ménage propriétaire de son logement et de deux voitures", indique Christophe Dandois, président et co-fondateur de Leocare. Des tarifs d'ailleurs largement dénoncés par les Français puisque 63% d'entre eux les jugent excessifs.

Gare aux sanctions pénales

Néanmoins, en arriver à des telles extrémités pour préserver son budget n'est pas sans risque. "Faire l’impasse sur son assurance auto est une très mauvaise idée", confirme Christophe Dandois. Considérée comme un délit, la conduite sans assurance peut être punie d'une amende de 3.750 euros, assortie de peines complémentaires allant même jusqu'à l'annulation du permis, avec interdiction de repasser l'examen. Quant à l'assurance habitation, elle est également obligatoire pour les locataires et les propriétaires d'un lot dans une copropriété et vous couvre en cas de sinistres.

Certains Français, peu enclins à contrevenir à la loi, comptent tout de même agir pour alléger leurs factures. L'étude révèle en effet que 21% de nos compatriotes se disent prêts à se séparer de leur véhicule ou à déménager afin d'abaisser le tarif de leur assurance, voire de la supprimer purement et simplement. Avec, là-encore, des disparités selon les régions puisque ce chiffre atteint 28% en région parisienne. "Ceci pouvant expliquer cela, l’Île-de-France est la région la plus chère pour assurer son logement comme son auto", conclut Christophe Dandois.