Assurance auto : et si pour faire des économies, la solution était l'achat groupé ?

Difficile de faire économies pour les automobilistes en ce moment. En plus des prix des carburants très élevés à la pompe, les tarifs des assurances auto sont aussi en légère augmentation. Mais une société promet de réduire les coûts des assurances, grâce à... l'achat groupé national.

"La première étape, c'est la phase de pré-inscription qui consiste à réunir un maximum de clients potentiels intéressés par l'opération. Ensuite on va ouvrir l'appel d'offres aux différentes compagnies d'assurance du marché pour qu'elles nous proposent l'offre la plus avantageuse possible en fonction du nombre de préinscrits qu'on aura réuni", explique au micro d'Europe 1, Maxime de la Raudière, directeur général délégué de Selectra, le comparateur d'assurance à l'origine de l'achat groupé.

Une fois l'offre choisie, "nous proposons cette offre à nos préinscrits pour qu'ils puissent souscrire à l'offre négociée qui propose une réduction vraiment avantageuse", poursuit le directeur.

Déjà plus de 9.000 conducteurs séduits

Flavie a tout de suite compris l'intérêt de cet achat groupé lorsqu'elle a reçu la facture de son assurance auto, qui s'élève à 700 euros pour 2023. "Tout augmente en ce moment et j'estime qu'il n'y a pas de petites économies à faire. Si ma facture pouvait baisser d'une petite centaine d'euros, ce serait pas mal", poursuit l'automobiliste.

Et elle n'est pas toute seule à avoir sauté le pas de l'achat groupé. Plus de 9.000 conducteurs ont déjà été séduits. Une bonne nouvelle pour l'entreprise, mais aussi pour les clients, puisque plus ils sont nombreux, plus les économies réalisées seront importantes.