Examen des lois sur le narcotrafic et le mode de scrutin à l'Assemblée la semaine du 17 mars

Des rumeurs faisaient état ces derniers jours d'un possible report de l'examen d'un texte transpartisan sur le narcotrafic.

Des rumeurs faisaient état ces derniers jours d'un possible report de l'examen d'un texte transpartisan sur le narcotrafic. © REUTERS

Article Suggestions

La semaine du 17 mars, l'Assemblée examinera des propositions de loi sur la lutte contre le narcotrafic et la réforme électorale des conseils municipaux de Paris, Lyon et Marseille. Le gouvernement dévoile son programme législatif, avec des textes sur la fin de vie et des réformes attendues d'ici l'été.