ÉVÉNEMENT - Europe 1 se mobilise jeudi à l'occasion de la Journée de la Terre

De nombreux rendez-vous et des invités fil rouge se succèderont tout au long de cette journée spéciale sur l'antenne d'Europe 1 :

Europe Matin (7h-9h), présenté par Matthieu Belliard

Mylène Durant, biologiste et spécialiste du "blob", un organisme qui part avec Thomas Pesquet dans l’espace sera l’invitée du "Tête-à-tête" de Matthieu Belliard à 7h40.

A 8h40, Fanny Agostini reviendra dans sa chronique sur les initiatives positives existantes.

Culture-Médias (9h-11h), présentée par Philippe Vandel

Philippe Vandel reçoit le youtubeur Vincent Verzat et la militante écologiste Camille Etienne.

Fanny Agostini, qui intervient chaque matin sur Europe 1, depuis sa ferme pédagogique et écologique de Boisset, et Cyril Dion, coréalisateur du film Demain et membre de la Convention Citoyenne pour le Climat, seront les "invités médias" de l'émission avant la soirée spéciale sur TMC, dont Europe 1 est partenaire.

Ça fait du bien (11h-12h30), présenté par Anne Roumanoff

Maud Fontenoy, navigatrice et femme politique, se confiera au micro d'Europe 1 sur son engagement en faveur de la protection des océans. Christophe Maé, interprétera en live son titre "L’ours", ode à l’écologie.

Hondelatte Raconte (14h-15h), par Christophe Hondelatte

Christophe Hondelatte racontera l'histoire de l’exploratrice Suisse, Sarah Marquis, à la recherche du Tigre de Tasmanie. Un animal officiellement disparu dans les années 30, mais que certains locaux prétendent avoir vu récemment…

Sans rendez-vous (15h-16h), présenté par Mélanie Gomez et Jimmy Mohamed

Le Dr Jimmy Mohamed et Mélanie Gomez recevront le professeur Bruno Housset, pneumologue et président de la fondation du souffle. Il sera question du lien entre asthme et pollution.

Historiquement vôtre (16h-18h), présenté par Stéphane Bern et Matthieu Noël

"Ils sont verts ! Les écolos avant l'heure". Stéphane Bern et Matthieu Noël réunissent trois écolos : le rouge Karl Marx, l'écolo-rigolo Louis Funès qui n'était pas vert uniquement quand il tombait dans une cuve de chewing-gum, et le vert le plus célèbre du monde - peut-être moins écolo quand même : Hulk. Entourés de Clémentine Portier-Kaltenbach, Olivier Poels et David Castello-Lopes qui reviendra sur les origines des éoliennes, ils recevront Henri Pena-Ruiz, philosophe et écrivain et Olivier de Funès, fils de Louis de Funès.

Europe Soir (18h-20h), présenté par Julian Bugier

Julian Bugier proposera aux auditeurs un débat sur "Le marché du vrac et ses enjeux".

Musique ! (20h-22h), présenté par Émilie Mazoyer

Émilie Mazoyer fera revivre aux auditeurs le concert "Live Earth", un show organisé sur les 7 continents qui a réuni, le 7 juillet 2007, les plus grands artistes internationaux mobilisés contre le réchauffement climatique.