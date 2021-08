Evacuations, arbres calcinés...après l'incendie dans le Var, "le pire a été évité"

Des habitants et des touristes évacués, un ballet ininterrompu d'avions bombardiers d'eau : ce mardi, les pompiers luttaient pied à pied contre le violent incendie qui ravage l'arrière-pays de Saint-Tropez (Var). Des centaines d'entre eux sont même toujours mobilisés pour faire face aux flammes qui ont laissé des dégâts importants sur l'environnement. Un PC sécurité a même été installé sur le parking d'un circuit automobile prêté pour l'occasion. Car l'incendie a déjà parcouru 5.000 hectares depuis le départ de feu, lundi à Gonfaron, et la moitié de la réserve naturelle de la plaine des Maures a été dévastée. Des poteaux et des arbres sont calcinés, la vigne a même brûlé par endroits.

"La solidarité nationale a été au rendez-vous"

Des milliers de personnes ont dû être évacuées dans la région. Certaines ont été accueillies dans des immeubles des communes alentour. Parmi les civils, trois personnes ont été légèrement blessées et 19 intoxiquées. Les pompiers ont indiqué ce mardi soir que si le feu ne progressait plus aussi rapidement que lundi, il commençait néanmoins à toucher des zones qui n'avaient pas encore été atteintes, du fait du vent. La partie est "loin d'être gagnée", ont-ils estimé.

Emmanuel Macron, accompagné du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, s'est rendu ce mardi après-midi au PC Sécurité du Luc (Var) de lutte contre l'incendie. Le chef de l'Etat y a rencontré les équipes du SDIS (Service départemental d'incendie et secours) ainsi que les 750 pompiers mobilisés dans le dispositif mis en place pour maîtriser l'incendie et assurer la sécurité des riverains. "La solidarité nationale a été au rendez-vous (...) sur le plan des matériels et des Hommes", s'est félicité le chef de l'Etat lors d'un point presse. "Le pire a été évité", a-t-il poursuivi avant de remercier "l'ensemble de nos pompiers". "Les prochaines heures sont absolument décisives" pour fixer le vaste incendie qui fait rage dans l'arrière-pays de Saint-Tropez, sur la Côte d'Azur, a néanmoins rappelé le chef de l'Etat.

"On a eu très peur"

Invité d'Europe Soir, le maire de Cavalaire-sur-Mer, Philippe Leonelli s'est lui aussi voulu rassurant concernant la situation actuelle dans sa commune. "Dans l'instant tout va bien. On a eu très peur parce que le feu est venu non loin de chez nous, mais grâce à l'intervention conjuguée de pas mal de monde et surtout de nos valeureux combattants du feu, l'incendie a réussi à être stoppé", a-t-il assuré. Et d'ajouter : "Quand on connaît les séquelles qu'aurait pu laisser ce feu, on peut se dire que cette intervention a permis d'éviter une grosse problématique".

Les habitants évacués cette nuit ont pu retrouver leur domicile, a également expliqué l'édile. "La situation est quand même stabilisée de notre côté. Les cendres, la fumée irrespirable...Tout ça est derrière nous, donc les gens sont rentrés d'eux-mêmes chez eux", a-t-il constaté.