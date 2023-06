EUROPE 1 ET VOUS - Nord : pour éviter de mettre la commune dans le rouge, des élus renoncent à leurs indemnités

À Saint-Remy-du-Nord, l'ambiance n'est plus à la fête. Ce village situé non loin de Maubeuge semble pourtant comme les autres. Une route départementale traverse ce village d'un millier d'habitants. On y trouve un salon de coiffure, une école et une église. Mais les rues sont bien tristes pour Jean-François et Nadine, deux riverains : "On n'a plus de fleurs, pas d'illumination. Pas grand chose finalement. Faut dire qu'il n'y a plus de sous ici étant donné que nous avons très peu d'entreprises", expliquent-ils au micro d'Europe 1.

65.000 euros d'économies

Alors, pour économiser de l'argent public et éviter d'avoir des finances dans le rouge, les élus renoncent à leurs indemnités souligne Lucien Serpillon, maire de Saint-Remy du Nord. "Je perçois en net 1.645,13 euros. C'est ce que je ne vais pas toucher de mars à décembre". Et il n'est pas le seul à prendre cette décision, puisque quatre adjoints ont eux aussi annoncé renoncer à leurs indemnités. Économies réalisées au total : 65.000 euros.

"On est en train de faire mourir les petites communes"

Mais au-delà de ce sacrifice, c'est une alerte générale insiste Jean-Pierre Lemoine, adjoint en charge des travaux. "On est en train de faire mourir les petites communes, ça ne peut pas continuer comme cela. Il y a quand même une présence à assurer quand on est élu. Nous sommes appelés régulièrement et interpellés les week-ends parfois. C'est ça la vie de petite commune ! Mais si on supprime tout, que va t-on devenir" se demande t-il ? "Et surtout qui voudra s'investir avec si peu de moyen?" se questionne-t-il.