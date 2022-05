Arrivée massive des moustiques-tigres en France : comment s'en protéger ?

Alerte au moustique-tigre ! La majorité des départements français sont en alerte rouge selon le site Vigilance moustiques. Dès le 1er mai, les autorités sanitaires ont lancé l'alerte concernant sa prolifération un peu partout sur le territoire français. Le moustique-tigre est déjà bien présent sur le territoire, mais sa présence devrait être encore plus importante dans les prochains jours à cause de la hausse des températures. Pour se développer, les larves de moustiques ont d'abord besoin d'humidité, mais surtout de chaleur. Avec les températures estivales attendues dans les prochains jours, par exemple 32 °C à Bordeaux, "les moustiques-tigres vont proliférer", alerte Stéphane Rober.

"Une vague de chaleur, ça entraîne immédiatement un phénomène de démultiplication et de la prolifération", explique le président du site Vigilance moustiques. "On dit normalement qu'un moustique-tigre met dix jours à se transformer de larve en moustique adulte s'il fait 23 °C le jour et 15 °C la nuit", poursuit-il au micro d'Europe 1. "Mais là quand il fait 30 degrés le jour, c'est plus dix jours, c'est six/sept jours ! Ça va beaucoup plus vite", assure Stéphane Rober.

L'icaridine, le meilleur répulsif

Pour faire face à l'arrivée des moustiques-tigres, mieux vaut avoir un bon répulsif. Et ils ne se valent pas tous, précise le spécialiste, selon lequel il vaut mieux privilégier l'icaridine : "C'est l'actif qui a le meilleur ratio efficacité/innocuité", confirme le président du site Vigilance moustiques.

En plus du répulsif, il est recommandé de porter des vêtements amples couvrant les bras et les jambes. En cas de symptômes comme de la fièvre, il faut impérativement consulter un médecin.