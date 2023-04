EUROPE 1 ET VOUS - Êtes-vous prêt à payer votre bouteille de lait plus cher ?

Le pack de six litres de lait demi-écrémé de marque nationale augmente de 32 centimes. Une hausse qui traduit l’effet des négociations entre industriels et distributeurs, qui ont abouti à des augmentations censées prendre en compte la hausse des coûts de production, notamment des matières premières. Et qui entraîne parfois un changement d'habitudes des consommateurs.

"On change de marque"

"On ne va plus dans les mêmes magasins, on fait attention, on change de marque, on va peut-être plus aller aussi directement vers les producteurs", témoigne cette cliente au micro d'Europe 1.

Sébastien, lui, n'a pas changé ses habitudes. "On regarde, comme tout le reste. On continue d'acheter du lait puisque c'est un produit de première nécessité. On prend toujours la même marque, apparemment il y a une partie plus importante qui revient au producteur et là-dessus on est d'accord de payer un peu plus pour que tout le monde s'en sorte. Par contre, je pense qu'il y a une majeure partie de l'augmentation qui n'est pas que pour les paysans", juge-t-il.

"Je fais tous les magasins et je prends au moins cher"

Un lait plus cher et des producteurs mieux payés ? Interrogée au micro d'Europe 1, Amandine exprime aussi ses doutes. "Je ne suis pas hyper convaincue que les producteurs en bénéficient tant que ça, les pauvres...". En moyenne, le prix du litre de lait est d’environ 1,04 euro. Ce prix peut diminuer jusqu'à 0,78 euro et monter jusqu'à 1,55 euro selon les moments de l'année.

Pour faire des économies, les Français regardent donc davantage ce qu'ils mettent dans le caddie. "J'achète le litre à moins d'un euro. Je fais tous les magasins et je prends au moins cher, ça va, je suis en retraite, car il me faut une demi-journée pour faire mes courses", confie cette autre cliente.

D'autres encore ne se ruent plus forcément sur le pack de six bouteilles et préfèrent acheter en fonction des besoins.