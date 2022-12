EUROPE 1 ET VOUS - Et si pour Noël, vous achetiez des cadeaux fabriqués en France ?

Aujourd’hui en France, près d’un jouet vendu sur six (14,8% en part de marché) est fabriqué ou créé dans notre pays, selon les chiffres d’une étude NPD Group de 2022. Jouets en bois, puzzles, peluches, poupées, jeux de société… Le choix est vaste et ces produits attirent de plus en plus de Français. Pas besoin d’aller dans une boutique spécialisée : les grandes enseignes s’y mettent aussi. Europe 1 s'est rendue dans le magasin King Jouet du centre de Strasbourg.

"J’y fais attention parce que je pense que c’est plus responsable"

Pour certains clients de ce magasin, situé près de la place Kléber, à Strasbourg, le lieu de fabrication des jouets n’est pas déterminant. "Ce n’est pas forcément quelque chose que je regarde en premier", admet cet acheteur. "Je ne sais même pas comment on fait pour voir si un jouet a été fabriqué en France", lance cet autre jeune homme.

Mais pour de plus en plus de Français, la provenance est devenue un critère important. "Oui, j’y fais attention parce que je pense que c’est plus responsable", confirme cette dame. "C’est quelque chose que je regarde", ajoute cette autre cliente, "mais la finalité reste quand même, souvent, malheureusement le portefeuille", reconnaît-elle en faisant donc "dans la mesure du possible". Interrogée par Europe 1, une jeune femme explique avoir besoin d’être incitée : "Si c’est marqué en gros par exemple, je vais sans doute y faire plus attention et me dire 'ah bah tiens, je vais peut-être acheter français'", assure-t-elle.

"Les jouets français représentent à peu près 15% du marché français"

Il existe une quarantaine d’entreprises qui fabriquent leurs jouets dans l’Hexagone, comme ceux en bois de Janod, les jeux de construction Kapla, les poupées Corolle, les aquarelles et sables magiques de Sentosphère, les jeux de société Asmodée, les peluches Kaloo ou encore Doudou et Compagnie. Toutes ces marques, Bruno Andraux, directeur du magasin King Jouet de Strasbourg, les a en rayon. Et grâce à des panneaux tricolores ou des étiquettes, il essaye de les mettre en avant. "Les jouets français représentent à peu près 15% du marché français et chez nous, à King Jouet, on grimpe à 20%", précise-t-il.

Dans le top 3 des produits français qui se vendent le mieux, on retrouve les puzzles, les jeux de plein air et les jouets premier âge.