EUROPE 1 ET VOUS - Avant Noël, la neuvième vague de Covid-19 n'inquiète pas forcément les Français

À dix jours de Noël, la neuvième vague de Covid-19 est toujours à un haut niveau avec 97.000 nouveaux cas enregistrés mardi. Test ou pas, masque ou pas... L'an passé, la grande majorité des familles avait multiplié les gestes de prévention, quitte parfois à éloigner les assiettes des convives. Cette année, certains Français ont une approche beaucoup plus contrastée.

"Il va peut-être falloir passer à autre chose"

"À un moment donné, il va peut-être falloir passer à autre chose. Des gens ont la grippe tous les jours". Pour Antoine, la vingtaine, plus d'appréhension pour les retrouvailles en famille au réveillon de Noël. Pas de précautions particulières non plus envisagées par Nicolas et son père, croisés à Bordeaux. "L'année dernière, on avait un peu paniqué à deux ou trois jours du réveillon, on s'était tous fait tester parce qu'il y avait un malade dans la famille. Cette année, je pense qu'on est parti pour ne rien faire. Sauf si, peut-être dans l'entourage, quelqu'un est malade."

"Passer un bon moment sans avoir peur"

Quelques centaines de mètres plus loin, ce jeune homme de 25 ans toque, lui, à la porte de la pharmacie pour effectuer un test Covid et en refera un autre la semaine prochaine. "Je vais me faire tester avant de voir toute ma famille", explique-t-il puisque ses grands-parents seront présents autour de la table. Louise, qui accueillera ses enfants et ses petits-enfants pour Noël, a déjà évoqué le risque de contamination avec eux. "Des tests pour tout le monde comme l'an dernier", lance-t-elle précisant que son mari étant très malade, c'est une façon de "passer un bon moment sans avoir peur".