EUROPE 1 ET VOUS - Au salon du Made in France, les Français toujours aussi fiers d'acheter local

Le savoir-faire français vous donne rendez-vous Porte de Versailles à Paris. Le salon du Made in France, le plus grand salon dédié aux produits conçus et fabriqués en France, se tient du 10 au 13 novembre. Plus de 1.000 exposants représentent l'artisanat français dans tous les domaines. Dès l'ouverture jeudi, de nombreux visiteurs se sont bousculés pour acheter Français malgré la crise. Europe 1 s'est rendue dans les allées du salon.

La fabrication française devient un critère d'achat

Un plan à la main, Christine déambule dans les allées du salon. Elle sait que le "Made in France" lui coûtera en moyenne 30% plus cher, et malgré une petite retraite, c'est un choix qu'elle assume. "On est tous un peu fauchés, mais des t-shirts achetés cinq euros, au bout de trois lavages, il n'y en a plus. Des chemises achetées peut-être, ici, cinq fois plus vont durer des années et des années."

Face à un stand de fromages normands, Guillaume regarde le prix mais il sait que pour certaines choses la question ne se pose pas : la fabrication française sera sa priorité. "J'imagine que si c'est du simple au double, ça sera difficile. Mais tout ce qui touche à la santé, la nourriture ou le bien-être, j'aurais tendance à partir sur du Français dès que je le pourrai", explique-t-il au micro d'Europe 1.

>> LIRE AUSSI - Quand le Made in France devient un argument de poids pour recruter

Les plus précaires sont prêts à acheter plus cher pour une meilleure qualité

Un raisonnement économique qui gagne aussi les ménages les plus précaires. Carole l'a constaté, sur son stand de couteaux, la question du prix est un argument secondaire. "J'ai vendu des petits produits à des étudiants ou à des gens qui n'avaient pas forcément une grosse rémunération. Ils m'ont dit 'on voudrait un bon couteau, quelque chose de qualité, alors, on va le payer plus cher, c'est du Made in France'", raconte-t-elle.

Au salon du Made in France à Paris, la clientèle répond présent malgré la crise. Carole sait qu'elle écoulera sa marchandise sans difficulté cette année encore.