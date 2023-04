EUROPE 1 ET VOUS - À Tayac, le village retrousse ses manches pour rénover un logement

À quelques kilomètres de Saint-Émilion, bordé de vignes, Tayac ne manque pas de charme mais tient à attirer de nouveaux habitants. Pour y parvenir, la municipalité peut compter sur la solidarité et le bénévolat. Ces deux dernières années, après avoir racheté une maison en pierres qui n’était plus occupée depuis une bonne vingtaine d’années dans le bourg, c’est toute la commune qui a mis la main à la pâte pour restaurer ce logement dont le sol était en terre battue. Les premiers locataires ont emménagé au début du mois.

Le logement a déjà trouvé ses locataires

Tayac, 134 habitants, et la volonté d'accueillir de nouveaux administrés. La municipalité a donc eu une idée : racheter une maison en ruine et la retaper. Chaque semaine, les élus, les associations locales, les familles, se sont retroussés les manches pour rénover la bâtisse. "Certaines journées on se retrouvait à une bonne vingtaine. Moi-même, je suis du bâtiment, menuisier, charpentier de métiers. On a des maçons, on a un peu tous les corps de métier. Il faut des bras pour faire du mortier donc il faut s'occuper de la bétonnière. Ça nous a coûté à peu près 50.000 euros de travaux. Si on avait dû le faire faire, c'était, au bas mot, 150.000 euros", indique le maire de la ville, Éric Barret, au micro d'Europe 1.

Désormais, c'est un jeune couple qui loue cette jolie maison entièrement restaurée. La vingtaine, Marine et Alexis versent un loyer d'un peu moins de 700 euros par mois. "C'est difficile de pouvoir s'installer ou de faire des emprunts. Donc le bouche-à-oreille, ça marche bien. On a pu s'installer auprès de tous les Tayacais", témoigne Marine.

Les élus et habitants se mobiliseront de nouveau samedi

La commune de Tayac encaisse donc un loyer qui n'est pas négligeable dans un village dont le budget annuel tourne autour de 120.000 euros. Preuve s’il en est que Tayac mérite la médaille d’or de la bonne volonté, les élus et les habitants vont de nouveau se mobiliser samedi prochain. Cette fois pour nettoyer les bois du village et entretenir les chemins. Avec, comme à chaque fois, un bon gueuleton pour clore cette journée de travail au bénéfice de tous.