EUROPE 1 ET VOUS - À Roubaix, une conciergerie solidaire et mobile pour accompagner les personnes âgées

La camionnette jaune et blanche fait penser à un food-truck. Il s'agit en réalité d'une conciergerie mobile qui arpente les rues de Roubaix dans le Nord afin de rompre l'isolement des personnes âgées. Le véhicule vient à la rencontre des seniors qui se voient ainsi proposer une aide pour leurs démarches administratives, les services informatiques ou bien leur vie de tous les jours.

À l'intérieur du véhicule, un dressing, des boîtes pour ranger le linge des seniors et une table pour échanger autour d'un café. Une compagnie très appréciée par Jimmy et Serge, deux résidents. "C'est très bien. Par exemple, lorsqu'on a des papiers à demander, ils peuvent nous aider. Moi, je n'ai pas d'ordinaire chez moi et cela m'aide beaucoup", avoue cet habitant.

L'expérimentation doit durer deux ans

Ce dispositif entend également servir d'intermédiaire avec les bailleurs, être à l'écoute des doléances des habitants et même parfois les aider dans leur quotidien, comme l'explique Monique : "Ça me dépanne, quand j'avais un sac de terreau à monter pour mes jardinières et bien le concierge me l'a ramené jusqu'à mon ascenseur", témoigne-t-elle.

Les concierges n'hésitent pas à faire du porte-à-porte pour se faire connaître. La priorité étant donnée aux personnes âgées, insiste Asma, responsable de la conciergerie. "Nous voulons être au plus près d'eux pour discuter, renouer avec cette proximité afin d'aider ces personnes isolées et parfois même un peu oubliées", explique-t-elle. Cette expérimentation doit durer deux ans dans cette ville qui compte un peu plus de 13.000 seniors.