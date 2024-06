EuroMillions : un méga jackpot de 130 millions d'euros mis en jeu ce vendredi soir

130 millions d'euros. C'est la somme exceptionnelle mise en jeu ce vendredi 7 juin lors d'un méga jackpot de l'EuroMillions. Pour gagner, il faudra une fois de plus trouver les cinq numéros et les deux étoiles. La grille de 2,50 euros peut être jouée en ligne ou dans l'ensemble des points de vente de la Française des Jeux.

Comme lors de chaque tirage, un joueur remportera également un million d'euros grâce à son code My Million.

166,7 millions d'euros remportés le 30 avril dernier.

Le 30 avril dernier, un couple de Français avait remporté la somme exceptionnelle de 166,7 millions d'euros. Il s'agit du plus gros gain remporté en 2024, et de la quatrième plus grosse somme de l'histoire en France. Un coup de chance pour les gagnants qui avaient failli oublier de jouer, comme le relate la Française des Jeux.

"Alors que le temps réglementaire touchait à sa fin, le mari, qui avait oublié de remplir sa grille, se précipite pour le faire. N’ayant pas le temps de choisir ces numéros habituels, il a sélectionné les seuls qu’il pouvait choisir avec son téléphone cassé", peut-on lire sur le site de la FDJ. Des numéros choisis presque au hasard qui leur ont permis de devenir multimillionnaires.

Avant ce couple, deux autres Français ont remporté les sommes de 87,9 millions d'euros, et 73,4 millions d'euros en janvier et février derniers. Si vous voulez tenter votre chance, vous avez jusqu'à vendredi soir, 20h15, pour choisir vos numéros et valider votre grille.