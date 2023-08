Bretagne : quand le gros lot du Loto est partagé par... 57 gagnants

La chance a visiblement tourné cet été dans ce bar situé en Bretagne. Ils ne sont pas moins de 57 clients à avoir touché le "gros lot" du Loto, en cochant tous les bons numéros sauf le complémentaire. Un "gros lot" de plus de 145.000 euros qu'ils ont dû alors se partager. "Des gens dans un village en Belgique ont gagné à l'Euromillions, pourquoi pas faire ça nous aussi ? On a dit chiche. On l'a fait, et voilà !", explique l'un des grands gagnants au micro d'Europe 1. "Depuis le début, on a tous mis 45 euros chacun, donc ce n'est pas énorme par rapport à la somme gagnée", convient-il.

"On s'est fait plaisir dans un restaurant"

Les 57 gagnants ont tout de même reçu un chèque de la FDJ de près de 2.500 euros. Une chanceuse raconte le jour où elle a appris. "J'étais au travail. La patronne de l'établissement m'a appelée dans la matinée. Au début, je lui ai dit 'Arrête, tu déconnes, c'est une blague !' Elle me dit 'On a gagné 146.000 euros !', j'ai failli faire une crise cardiaque ! Mais 'à diviser en 57'", se souvient cette gagnante qui en rit toujours aujourd'hui. "Il y en a qui ont gagné double parce qu'ils sont en couple et ils ont joué chacun trois euros", précise-t-elle.

Un autre joueur heureux confie ce que ce groupe de clients a pu faire des gains : "On s'est fait plaisir dans un restaurant. J'ai des amis qui viennent de construire une maison, donc ils ont fait des travaux. D'autres ont payé les impôts fonciers." "Moi, je l'ai placé sur mon compte épargne-retraite !", s'exclame cette dame qui fait partie des 57 gagnants. Tous ont donc pu profiter de ce gain, et confient leur intention de continuer à jouer pour essayer de décrocher le prochain très gros lot du loto.