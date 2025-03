EuroMillions : «La retraite dès demain !», que feraient les Français avec 243 millions d'euros ?

Un gain record de 243 millions d'euros est à remporter ce vendredi soir à l'EuroMillions. Une somme qui fait rêver de nombreux Français, et certains ont déjà des idées en tête en cas de succès. Europe 1 a rencontré des personnes qui imaginent ce qu'elles pourraient faire de tout cet argent.

243 millions d'euros, c'est la somme record mise en jeu par l'EuroMillions dans son tirage qui sera effectué ce vendredi soir, et diffusé aux environs de 22 heures sur TF1. Chaque joueur a ainsi une chance sur près de... 140 millions de cocher les cinq bons numéros et les deux bonnes étoiles. Et certains s'imaginent déjà remporter le gros lot.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Gâter les proches

C'est le cas d'un premier Parisien interrogé par Europe 1. "J'achèterais une maison pour ma mère, sûrement. Je partirais en vacances, je me ferais plaisir", affirme-t-il. Une autre passante a d'autres projets en tête : "Déjà, la retraite dès demain !", lance-t-elle en souriant. "J'investis dans l'immobilier, et je gâte surtout toutes les personnes que j'aime", poursuit-elle.

Enfin, cette autre Parisienne rencontrée par Europe 1 affirme qu'avec 243 millions d'euros, elle achèterait "une belle maison", avant, sans doute, de "profiter de la vie".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Avec un tel amas d'euros, les possibilités sont nombreuses. Villas d'exception, voitures de luxe, voyages... La liste de tout ce qu'il est possible de s'offrir est longue. À noter cependant que beaucoup de joueurs vont essayer de décrocher le gros lot, l'EuroMillions étant organisé dans neuf pays européens. Lors du précédent tirage mardi 25 mars, avec 217 millions d'euros en jeu, 37 millions de grilles avaient été remplies.