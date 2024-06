Euromillions : un joueur décroche la modique somme de 213 millions d'euros

La victoire d'une vie. Ce mardi, le jackpot de l'Euromillions a été décroché. L'heureux gagnant a remporté la somme de près de 213 millions d'euros, loin du record néanmoins établi en 2023. Ce mardi, pour trouver la combinaison gagnante, il fallait cocher les numéros 14, 16, 37, 45 et 49, ainsi que les étoiles 5 et 7.

Des joueurs chanceux

Si les chances de trouver la bonne combinaison de chiffres sont faibles, neuf pays participant au tirage, il n'est pas rare de voir le jackpot être remporté. Ces derniers mois, l'Euromillions et le Loto ont fait plusieurs heureux en France, et plus largement en Europe. Ainsi, en début d'année 2024, un Français avait remporté la somme de 88 millions d'euros. En novembre 2023, le record absolu avait également été atteint. Un Autrichien avait gagné pas moins de 240 millions d'euros.

En 20 ans d'existence, l'Euromillions a vu trois gagnants remporter une somme au-dessus de 200 millions d'euros. Derrière l'Autrichien, le classement est complété à la deuxième place par un Britannique ayant remporté 230 millions d'euros, et est fermé par un Français ayant trouvé les bons numéros pour remporter 220 millions d'euros. De quoi changer la vie des joueurs durablement.