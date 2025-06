Eure : l'église d'un village ravagée par l'orage

Dans la nuit de mercredi à jeudi après le passage de l'orage, la charpente et le clocher de l'église de Valailles (Eure) se sont effondrés. Plusieurs habitations de ce petit village situé à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest d'Evreux ont également été ravagées par un mélange de grêle, de vent et de pluie.

Le clocher et la charpente de l'église de Valailles (Eure) se sont effondrés suite au passage de l'orage sur ce village dont les habitations ont également été ravagées mercredi soir, a constaté l'AFP. Situé dans l'Eure, à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest d'Evreux, le petit village de Valailles, 400 habitants, a été lourdement endommagé par un mélange de grêle, de vent et de pluie.

"L'église n'avait plus de clocher, plus de charpente"

Une ligne à haute tension tombée au sol barre l'un des accès au village et sur les routes, un mélange de boue, de feuilles et de branchages ralentit la circulation. Dans les jardins se trouvent des arbres au sol.

"Ça s'est passé aux alentours de 21h00, j'étais en réunion de conseil municipal et à partir de 20h45, le vent s'est levé, s'est mis à souffler de tous les côtés", a rapporté Claudine Dodelande, maire actuelle et conseillère municipale depuis 1989, auprès de l'AFP. Une voisine "m'a appelé pour me dire qu'elle avait des dégâts chez elle, j'ai donc levé la réunion et quand on est sorti, on s'est rendu compte de l'impact des dégâts sur la commune" a-t-elle ajouté.

"Un conseiller est revenu pour me dire que l'église était dévastée" a expliqué Claudine Dodelande, "et effectivement l'église n'avait plus de clocher, plus de charpente" a-t-elle décrit devant l'édifice en ruine, dont le toit s'est effondré sur le cimetière attenant. De nombreux habitants du village ont été touchés par des dégâts matériels : volets arrachés, vitres brisées ou vérandas détruites, arbres déracinés, voitures grêlées...

"On n'avait jamais vu ça" s'est inquiétée Claudine Dodelande dont les vitres de la voiture ont explosé sous l'impact répété de la grêle. "Il y avait eu la tempête de 1999, mais les bâtiments, nos communautés n'avaient pas été impactées comme hier", a-t-elle relevé. "Je n'ai plus rien dans mon jardin, tout a été ravagé, broyé" a-t-elle conclu.

La France est traversée depuis le 19 juin par sa 50e vague de chaleur nationale depuis 1947, dont la moitié ont été subies au XXIe siècle, conséquence du réchauffement climatique qui augmente l'intensité et la fréquence des canicules.