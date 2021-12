Etre parent d'un enfant handicapé : «Ça a été un tremblement de terre»

PODCAST

Les vies de Sophie, Stéphanie et Marie, mères d’enfants handicapés, d'enfants "différents" comme elles les désignent souvent, ont été chamboulées le jour où le diagnostic est tombé... Des handicaps différents mais un même quotidien remis en cause pour toute la famille et des nouveaux repères à trouver ensemble. La Journée mondiale des personnes handicapées, célébrée chaque année le 3 décembre à l'initiative de l’ONU, vise à promouvoir les droits et le bien-être des personnes handicapées. Dans le podcast "Dans les Yeux d'Olivier" produit par Europe 1, Olivier Delacroix a choisi d'aller à la rencontre de trois mères d'enfants handicapés.

"Je me suis dit que la vie ne serait plus jamais comme avant"

Rémi est atteint de troubles envahissants du développement (TED). Luigi est autiste. Flavien quant à lui est dysphasique. Comment ces enfants vivent-ils dans la différence ? Que doivent mettre en place les parents pour leur offrir une vie aussi normale que possible ? Et avec quelles conséquences pour la vie de famille ? Olivier Delacroix raconte le quotidien de ces enfants en marge du système, et le combat de leurs parents contre l’exclusion sociale.

En France, un enfant sur dix souffre de troubles de l’apprentissage, du comportement ou du développement. Ces handicaps invisibles se traduisent chez l’enfant par des difficultés à s’intégrer, à se faire des amis, à s’adapter à l’école. Au cours de trois entretiens émouvants, les familles de Rémi, Luigi et Flavien confient à Olivier Delacroix les sacrifices qu’elles ont dû faire pour aider leur enfant à avancer dans la vie, malgré le handicap.

[Ecoutez ici ce témoignage] "Le médecin a poussé une boîte de Kleenex vers nous". Sophie et Ferdinand ont trois enfants. Inquiets de l'attitude de leur fils Luigi, ils ont "rencontré un éminent pédopsychiatre qui n’a même pas regardé l’enfant.... D’après ce qu’on lui a raconté, il nous a dit qu’il était autiste, et il a poussé la boîte de Kleenex sur la table vers nous". Depuis ce jour, Sophie et Ferdinand ont tout mis en œuvre pour que Luigi s’ouvre au monde qui l’entoure malgré son retard de développement du langage. Au micro d'Olivier Delacroix, ils parlent de la douleur ressentie à l’annonce du handicap de leurs fils et des progrès accomplis grâce à la méthode américaine des 3i de stimulation individuelle.

Vous voulez écouter les autres épisodes de "Dans les yeux d'Olivier" >> Retrouvez les épisodes sur notre site Europe1.fr et sur Apple Podcasts, Spotify, Google podcasts, Deezer, Amazon Music ou vos plateformes habituelles d’écoute >> Retrouvez ici le mode d'emploi pour écouter tous les podcasts d'Europe 1

[Ecoutez ici ce témoignage] Quand le diagnostic tombe, "vous n'avez pas d'arme" face au handicap. Stéphanie élève seule ses trois enfants. Le jour où l’on découvre chez son fils Flavien d’importants problèmes de langage et de comportement, elle comprend que le garçon ne grandira pas comme les autres, et réorganise toute sa vie autour de lui. Dans le podcast "Dans les yeux d’Olivier", elle reconnaît devoir s’oublier elle-même pour subvenir aux besoins de Flavien. Dysphasique de type phonologique-syntaxique, Flavien reste en retrait à l’école à cause de ses difficultés à communiquer. Mais Stéphanie a décidé de remuer ciel et terre pour qu’il puisse suivre une classe de CP classique et vivre comme un enfant normal...

[Ecoutez ici ce témoignage] "Avec le recul, j'ai l'impression que notre couple est plus fort". "Dès la maternelle, les enseignants ont tiré la sonnette d’alarme" : quand Marie apprend que son fils, Rémi, souffre de troubles du développement, elle se sent coupable de son handicap. Les parents du garçon sont dévastés à l’idée de devoir le placer en institut spécialisé. Pour l'ensemble de la famille et notamment pour leur couple, c'est une épreuve. Afin que Rémi puisse suivre une scolarité normale malgré sa tendance à s’isoler, ses parents vont se battre pour obtenir l’aide d’une assistante de vie scolaire.