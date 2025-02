«Être à la ferme, c'est ça qui m'a plu» : le métier d'agriculteur fait encore rêver quelques jeunes en France

La jeunesse s'intéresse-t-elle encore au monde agricole ? Des adolescents et de jeunes adultes ont décidé de devenir fermiers. Comme Milo, 16 ans, en apprentissage dans une exploitation agricole. Avec un rêve en tête : reprendre un jour la ferme de ses parents.





Le Salon de l'agriculture débute ce samedi matin. À 24 heures de l'ouverture des portes de la plus grande ferme de France, les derniers préparatifs sont mis en place pour accueillir les visiteurs, et parmi eux, Emmanuel Macron. Le chef de l'État déambulera ce samedi dans les pavillons de la Porte de Versailles, à la rencontre des agriculteurs, et notamment des plus jeunes.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un métier passion

Des professionnels rares en France, puisque seulement 1% des agriculteurs avaient moins de 25% en 2020. Pourtant, ils sont encore quelques-uns à vouloir mettre les bottes et tenir une ferme. Au volant de son tracteur, Milo, du haut de ses 16 ans, débute de son après-midi de travail dans les champs, le sourire aux lèvres.

Le bonnet vissé sur la tête, ce fils d'agriculteur n'a jamais envisagé un autre métier. "Les tracteurs dans les champs, être à la ferme... C'est ce qui m'a plu, au lieu de rester sur une chaise à écouter les profs", confie-t-il au micro d'Europe 1. "C'est une passion avant d'être un métier. Moi, je l'ai depuis tout petit", poursuit le jeune homme.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Une bonne formule pour les agriculteurs ?

En apprentissage depuis bientôt deux ans, le jeune homme s'exerce à bien utiliser son matériel. "C'est la première fois que je suis maître d'apprentissage", souligne, de son côté, Christophe, responsable de l'exploitation où travaille Milo. "Ça me plaît plutôt. Et puis, c'est une bonne formule pour avoir aussi de la main d'œuvre et c'est intéressant dans le cadre de la transmission des connaissances avec les plus jeunes. Et puis, être avec des jeunes, je trouve ça très intéressant", poursuit-il.

Après le bac, Milo envisage de continuer ses études et de partir une année à l'étranger pour parfaire ses connaissances dans le domaine agricole, avant peut-être un jour, de reprendre l'exploitation de ses parents.