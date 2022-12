État de santé de Benoît XVI : à Paris, les fidèles à l'heure des prières

Il avait abandonné ses fonctions en 2013. Benoît XVI vit depuis neuf ans à Mater Ecclesiae, un monastère au cœur des jardins du Vatican. À 95 ans, l'Allemand et 265ème pape de l'Église catholique profite de sa retraite. Mais depuis quelques jours, son état de santé s'est fortement dégradé.

En effet, le pape François a appelé ce mercredi à prier au terme d'une audience au Vatican. "Pensez à lui - il est très malade - en demandant au Seigneur de le consoler et de le soutenir dans ce témoignage d'amour pour l'Église, jusqu'à la fin", a-t-il déclaré. Alors, dans les lieux de culte, les fidèles se mobilisent.

À la sortie d'une église à Paris, Sabine peine à contenir son émotion. L'état de santé de Benoît XVI l'inquiète. "On demande vraiment au Saint-Père si c'est vraiment son heure", estime-t-elle. "On est de tout cœur avec lui, on prie pour lui. C'est l'envoyé de Dieu." Michel, catholique pratiquant, garde déjà le souvenir ému d'un pape important, mais discret. "Ça fait toujours mal parce que c'était un pape de qualité. Mais il n'a pas marqué tellement la chrétienté. Pas comme Jean-Paul II, mais que Dieu l'accueille là-haut dans son domaine."

Benoît XVI a "accompli sa mission" sur terre

Une nouvelle qui attriste Anne, même si, pour elle, la mort marque aussi le début d'une seconde vie. "C'est triste, mais en même temps, il fait partie des personnes qui ont bien accompli leur mission sur terre", estime cette fidèle à notre micro. "J'essayerai d'aller à la messe le jour de sa mort, le jour de son enterrement. Il quitte une famille terrestre. Il va retrouver une famille céleste qui est certainement très belle. C'est bien pour lui quelque part. Enfin, si on voit les choses selon la foi chrétienne."

Et ce jeudi soir, jusqu'à son décès, Anne comme d'autres fidèles sortira son chapelet pour l'accompagner jusqu'à la fin par ses prières.