Et si les réseaux sociaux aidaient à mieux maîtriser l'orthographe ?

C'est bien connu, il suffit de se balader sur les réseaux sociaux pour voir des fautes d'orthographe. Sur les forums, Twitter ou Facebook, les utilisateurs écrivent surtout des messages courts, parfois en abrégé. Et il est facile d'en venir à la conclusion que cela dégrade l’orthographe, surtout chez les jeunes. Et si les réseaux sociaux les aidaient, au contraire à mieux écrire ? C'est ce que révèle l'entreprise "Projet Voltaire", qui s'occupe de formations en orthographe.

Jusqu'à une heure de réseaux sociaux par jour peut améliorer votre orthographe

D'après cette étude, passer un peu de temps sur les réseaux sociaux aiderait en fait à mieux maîtriser son orthographe. Si vous avez entre 15 et 24 ans, que vous utilisez les réseaux sociaux avec modération, 15 minutes à une heure par jour, vous maîtrisez sans doute un peu plus les règles d'orthographe que si vous les utilisez trop, ou pas assez. Si cela peut paraître contre-intuitif au premier abord, ce phénomène suit au contraire une certaine logique.

Un niveau qui n'est pas "plus mauvais"

"On sait de manière presque certaine que pour apprendre l'orthographe, lire ne suffit pas. Il faut aussi écrire", explique au micro d'Europe 1 Eric Lambert, professeur de psychologie cognitive à l'Université de Poitiers. "Donc l'impact des réseaux sociaux n'est pas totalement surprenant, parce qu'à mon sens, ils augmentent le temps que l'on passe à écrire. Le niveau orthographique est simplement plus visible, pas plus mauvais", détaille-t-il.

Si les fautes existent toujours, à en croire les jeunes rencontrés par Europe 1, ils y font attention. "J'essaie de chercher sur internet les mots que je ne sais pas écrire. Parce qu'on passe pour un débile si on fait des fautes d'orthographe sur chaque mot", confie un jeune homme. "Je trouve cela un peu honteux à 21 ans d'envoyer un message avec une énorme faute. J'ai des amis qui en font et ça me dérange", lâche une jeune femme.

Avoir beaucoup "d'amis" sur les réseaux nuit à l'orthographe

Mais attention, les réseaux sociaux ne vont pas faire de vous ou de vos enfants le prochain champion de France d'orthographe. L'autre enseignement de l'étude menée par le projet Voltaire est que les gens qui ont plus de 500 "amis" sur les réseaux sociaux ont un moins bon niveau d'orthographe que les autres, car ils y passent trop de temps.