Intempéries : neuf départements placés en vigilance orange jeudi

Des pluies parfois intenses sont en cours sur les Cévennes et vont se poursuivre jusque jeudi en fin de journée. Météo France maintient donc la vigilance orange dans les trois départements concernés (Lozère, Gard et Ardèche). Sur l'ensemble de l'épisode, il est attendu des cumuls sur 48 heures de l'ordre de 200 à 300 mm généralisés sur le relief cévenol et des pointes à 400/450 mm possibles, voire très ponctuellement plus.

Sur les Cévennes, les cumuls atteignent 70 à 200 mm depuis le début de l'épisode. Météo-France prévoit 100 à 150 mm généralement, ponctuellement 200 mm sur les Cévennes ardéchoises.

Pour mercredi 16 octobre 2024 :

3 départements en Vigilance orange



Pour jeudi 17 octobre 2024 :

9 départements en Vigilance orange



Nouvelle vigilance orange jeudi dans les Alpes-Maritimes

Toujours en cours, l'épisode cévenol a donné d'importants cumuls de pluie sur le relief. Même si "les averses sont encore possibles sur l'est du PACA", comprenant les départements du Var et des Alpes-Maritimes, "les cumuls attendus ne justifient plus de vigilance de niveau orange pour la journée de mercredi", informe le site de Météo France. Les cumuls atteignent 100 à 120 mm depuis cette fin de nuit, notamment dans le secteur de Mandelieu.

Toutefois, une nouvelle vigilance orange est prévue pour jeudi dans les Alpes-Maritimes. Au total, neuf départements sont concernés. Dans le détail, la Lozère, l'Ardèche et le Gard voient leur vigilance maintenue. Les Pyrénées-Atlantiques, la Corrèze, le Lot, l'Aveyron, le Tarn, et les Alpes-Maritimes sont eux concernés par un risque de pluie-inondation, accompagné d'orages dans le dernier département cité.