ÉPISODE 5 - Les travailleurs du bonheur : le contrôleur de train magicien

Le week-end va être chargé dans le sens des départs et des retours. Et les trains seront, eux aussi, concernés par cette affluence. Des trains où vous ferez peut-être des rencontres étonnantes, à l'image de ce contrôleur magicien rencontré par Europe 1. Olivier Hermann est contrôleur à la SNCF depuis 1987 et pour que le voyage des passagers passe plus rapidement, il leur propose régulièrement des tours de magie.

Faire plaisir aux voyageurs

"C'est un collègue de Lille qui m'a montré mon premier tour", se souvient-il. "Le métier passe d'abord. On fait d'abord nos affaires et après, c'est plus pour détendre l'atmosphère dans les moments creux. Ou alors, quand il y a des enfants très énervés, on s'arrête 30 secondes et on les calme avec un tour de magie et du coup, les gens de la voiture sont tous contents", sourit le contrôleur.

Le magicien connaît plusieurs tours, certains plus compliqués que d'autres. "Au début, j'avais un portefeuille qui prenait feu. Par contre, mon chef avait très peur, donc je me suis reporté sur les tours de cartes." Jeu en main, il propose un petit jeu. Il suffit de choisir une carte puis de tirer dans une noix dans un sac. "Vous allez choisir une noix. N'importe laquelle", explique Olivier. S'il n'y a pas de noix à l'intérieur, la carte de la Dame de cœur tirée juste avant y est bien. Et quand on lui demande s'il peut donner le secret de son tour de magie, le contrôleur refuse gentiment. "Non, je ne le dirais pas, je n'ai pas le droit de le dire. Pour des magiciens, c'est interdit", plaisante-t-il.

Retenti alors le célèbre jingle de la SNCF, avec une annonce qui recommande aux voyageurs de "faire attention à ne pas oublier vos affaires". Une phrase qui fait sourire Olivier : "ça, c'est un tour de magie qu'on aimerait bien faire, faire disparaître tous les colis abandonnés parce que ça éviterait pas mal de perturbations dans les trains dont on se passerait bien." S'il ne connait pas encore ce tour, "peut-être qu'un jour, on trouvera un magicien qui le fera. Je crois qu'il sera vite embauché à la SNCF, ça permettra d'aider pas mal de choses", rigole le contrôleur.