Épices, livres de recettes, pâtes à tartiner... notre sélection de cadeaux gourmands pour Noël

Noël approche, et avec lui les traditionnels cadeaux. Si certains ont déjà bien avancés dans leurs achats, pour d'autres en revanche c'est la panne sèche. Mais si vous avez parmi vos proches une personne qui est attiré par l'univers de la cuisine et de la gastronomie, notre journaliste Marion Sauveur vous a fait une sélection d'idées cadeaux pour vous faciliter la vie. Petit ou grand gourmand, salé ou sucré, vous trouverez certainement un cadeau qui ravira l'un de vos proches.

Du salé, au sucré...

Petits et pratiques, la marque Nomie propose des pots à épices. Vous avez le choix entre le poivre à raclette, spécialement conçu pour être saupoudré sur du fromage, ou des baies de Sansho du Japon. Similaire au poivre, ces baies picotent et libèrent des saveurs d'agrumes vert. Il est donc recommandé de s'en servir avec du poisson, ou de la salade de fruits.

Si le salé vous laisse de marbre, peut-être faut-il opter pour du sucré avec des pâtes à tartiner françaises. Chocomiel propose un pot qui mélange du miel et du chocolat. La gamme signée La Frenchi propose également des produits sans huile de palme et sans additifs. Plusieurs saveurs sont disponibles : cacahuète chocolat noir, et caramel fleur de sel. De son côté, la maison Colibri, spécialiste des madeleines, propose un coffret personnalisés. Vous y trouverez 15 madeleines pour 25 euros.

... et aux livres de recettes

Mais la cuisine, c'est aussi des recettes, et donc des livres. Dans cette catégorie, le chef trois étoiles Pierre Gagnaire propose Les copains d'abord, un ouvrage qui contient notamment des recettes pour les fêtes. Du côté des desserts, Yann Couvreur propose Ephémère, un livre destiné aux grands amateurs de pâtisserie qui veulent faire de véritables œuvres d'art chez eux. En ce qui concerne les livres insolites, Mireille Sanchez vous invite à un tour du monde des recettes...à base de poulet. 1.000 recettes sont référencées dans cet ouvrage qui invite au voyage.

Pour les gros budgets...

Et si Noël durait toute l'année ? C'est le concept de la box "Moi chef" qui propose pour 80 euros, cinq produits d’exception choisis par un chef, un magazine avec des recettes, et des conseils une fois par trimestre. Quant à ceux qui aiment les grosses casseroles qui font mijoter des plats pendants des heures, la cocotte japonaise Maho Nabé à la particularité d'avoir une double paroi pour retenir la chaleur. Une fois sortie du feu, elle est capable de la conserver pendant 40 minutes.

...et les enfants

Il n'y a pas d'âge pour être gourmand. Si vous avez un enfant à initier à la cuisine, Opinel a pensé à vous avec le kit "Le petit chef" qui regroupe un couteau, un éplucheur, et un protège-doigts. Parce qu'on ne rigole pas avec la sécurité.