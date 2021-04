Environnement : comment rendre son smartphone "plus vert"

C'est un objet incontournable mais un mauvais élève en matière d'écologie. Le smartphone est souvent le premier équipement numérique des ménages. Selon des chiffres de l'Institut national de la consommation, 7,7 milliards de smartphones ont été fabriqués et vendus dans le monde depuis 2007. Mais son impact sur la planète est lourd, de sa fabrication à la consommation de données. Il existe pourtant quelques moyens simples et accessibles à tous pour rendre son portable un peu plus vert, tout en réalisant des économies.

Le premier geste passe par le forfait. Depuis quelques mois, il est possible de souscrire à un "éco-forfait". L'intérêt, c'est de ne pas exploser sa consommation de données, de vidéos, etc. afin de ne pas faire surchauffer les serveurs. Le consommateur va ainsi payer un forfait 10 euros par mois pour appeler et envoyer autant de sms qu'il le souhaite. Ensuite, il paiera deux euros supplémentaires par gigaoctet consommé. L'opérateur, Télécoop, utilise le réseau d'Orange. Cette coopérative compte déjà plus d'un millier d'abonnés.

Réparer son appareil, opter pour un modèle d'occasion

Mais l'impact environnemental du smartphone réside à 80% dans sa production. Il faut en effet brûler beaucoup d'énergie pour extraire tous les composants, minerais et métaux plus ou moins rares, nécessaires à sa fabrication. Le deuxième bon réflexe à adopter est ainsi de faire durer autant que possible son téléphone. Ce qui permet également de faire quelques économies. En France, les consommateurs changent en moyenne de portable tous les deux ans, mais cette durée pourrait facilement s'étirer à cinq ans.

Au lieu de changer son téléphone, il est possible de le réparer. S'il est lent, par exemple, commencez déjà par vérifier quelques réglages, notamment ceux des photos et des vidéos. Souvent, les téléphones sont réglés sur la qualité maximale, la plus lourde, nécessaire pour imprimer des photos en version poster. Ce qui est assez rare.

Si la batterie ne tient plus, vous pouvez la changer vous-même. Même si vous n'êtes pas un bricoleur diplômé, certains sites comme Brico Phone proposent des pièces détachés et expliquent comment procéder au changement, de A à Z. A la fierté de l'avoir fait soi-même, s'ajoutent les économies réalisées. On évite également d'extraire de nouvelles ressources, dont certaines, comme par exemple le platine ou l'indium, ne sont disponibles que 10 à 20 ans encore, si on continue à ce rythme. Il est donc urgent de les économiser.

Enfin, si vous devez vraiment changer votre équipement, il est encore possible d'éviter le neuf et d'opter pour un modèle reconditionné. Un choix intéressant économiquement car certains modèles sont à moitié prix. Les appareils sont réparés et vérifiés par des professionnels. Plusieurs sites internet proposent ce type d'offre : Recommerce, Back Market ou encore Label Emmaüs, la boutique en ligne d'Emmaüs