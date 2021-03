Une foule émue aux obsèques de Magali Blandin, tuée par son mari

REPORTAGE

"Magali, tu seras toujours présente dans nos cœurs." Moins d'une semaine après la découverte du corps de Magali Blandin, cette dernière a été inhumée à Bain-de-Bretagne, en Ille-et-Vilaine, jeudi, après une cérémonie religieuse ponctuée par des interventions de la sœur cadette de la victime, Céline. Près de 400 personnes ont assisté à cet office, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la petite église locale. Parmi eux, des proches de la victime, des amis, des anonymes, mais aussi d'anciens collègues, comme Laurent.

"C'est dur"

"C'est dur, c'est un mauvais polar", commente au micro d'Europe 1 celui qui avait également participé aux recherches du corps de cette mère de quatre enfants. Un peu plus loin, Jocelyn est lui aussi venu rendre hommage à cette éducatrice spécialisée de 42 ans. "C'est grâce à elle que je suis téléconseiller aujourd'hui. Elle m'a indiqué la voie à suivre." "Magali faisait partie de ces éducateurs qui nous emmenaient en vacances, alors que nos parents n'avaient pas forcément les moyens de le faire", rappelle de son côté Ella. "C'était important pour nous d'être là" pour soutenir la famille.

Plus tôt dans la journée, la famille de Magali Blandin avait fait publier un avis d'obsèques dans le quotidien Ouest-France, remerciant "les nombreuses personnes qui la soutiennent ainsi que tous les enquêteurs pour leur travail".

Le mari de Magali Blandin mis en examen et placé en détention provisoire

Le mari de Magali Blandin, Jérôme Gaillard, a été mis en examen pour "tentative de meurtre par conjoint" pour un premier projet criminel ourdi fin 2020 et pour "meurtre par conjoint". Il est soupçonné d'avoir tué sa femme avec une batte de baseball. Les parents de Jérôme Gaillard, âgés de 72 et 75 ans, ont été mis en examen pour "complicité de tentative de meurtre par conjoint" et "complicité de meurtre par conjoint". Tous ont été placés en détention provisoire.