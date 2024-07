Entreprises françaises : Infonet, la boussole de la transparence économique

Fondée par Julien Dupé, un entrepreneur chevronné, Infonet se présente comme un véritable trésor d'informations pour quiconque s'intéresse au monde de l'entreprise. "J'ai monté une dizaine d'entreprises, à chaque fois ça a été un casse-tête pour démasquer le vrai du faux", confie le fondateur. Cette frustration l'a conduit à créer une plateforme qui centralise et décode l'Open Data, transformant des données brutes en indicateurs digestes.

Mais qu'est-ce qu'Infonet concrètement ? Il s'agit d'un portail qui agrège près de 7 milliards de données publiques et privées sur une plateforme unique. Ces informations ne couvrent pas moins de 25 millions d'entreprises, actives ou inactives, ainsi que 22 millions de points de contact de cadres et de dirigeants. À cela s'ajoutent toutes les informations légales, notamment celles relatives aux contentieux, cessions ou levées de fonds.

L'un des atouts majeurs d'Infonet réside dans sa capacité à rendre ces données accessibles au grand public. En effet, 99% des informations certifiées sont consultables gratuitement et sans limites. Les utilisateurs peuvent ainsi accéder à une multitude de renseignements : statuts, bilans financiers, brevets, marques, et bien plus encore.

Pour les professionnels en quête d'analyses plus poussées, Infonet propose un abonnement mensuel à 99 euros. Ce service premium donne accès à une trentaine d'indicateurs avancés, dont certains particulièrement précieux dans le climat économique actuel. Parmi eux, on trouve des limites d'encours à ne pas dépasser, des délais de paiement moyens, ou encore des estimations de risques de défaillance potentielle d'un client. Des outils qui peuvent s'avérer salvateurs pour de nombreuses entreprises.

L'ergonomie de la plateforme a été pensée pour faciliter la navigation, même pour les néophytes. Grâce à une centaine de filtres, les utilisateurs peuvent rapidement obtenir une vision complète de la santé financière d'une entreprise. "L'Open Data c'est bien, mais encore faut-il qu'il soit lisible !", souligne Julien Dupé.

Infonet se démarque également par son service client, disponible cinq jours sur sept, de 9h à 19h. Une assistance rare dans le secteur, qui témoigne de la volonté de l'entreprise d'accompagner au mieux ses utilisateurs.

À terme, le fondateur d'Infonet nourrit de grandes ambitions : "Je serais ravi qu'Infonet soit un relais du gouvernement sur ces sujets", déclare-t-il. Une vision qui souligne l'importance croissante de la transparence dans notre économie.

Dans un monde où l'information est synonyme de pouvoir, Infonet s'impose comme un outil démocratisant l'accès aux données entrepreneuriales. Que vous soyez dirigeant d'entreprise, investisseur ou simple citoyen curieux, cette plateforme offre une fenêtre sans précédent sur le tissu économique français. En ces temps d'incertitude, elle pourrait bien devenir le phare guidant les décisions de nombreux acteurs économiques.

