Les confessions glaçantes de l'expert psychologique de Michel Fourniret

INTERVIEW

C'est un portrait glaçant d'un personnage hors normes que dresse mercredi matin Jean-Luc Ployé : au micro de Matthieu Belliard sur Europe 1, l'expert psychologue du couple que formait Michel Fourniret et Monique Olivier raconte la personnalité tortueuse du tueur en série, entendu mercredi par la juge chargée de l’affaire Estelle Mouzin, Sabine Kheris. Dans cette instruction, l'alibi de Michel Fourniret a été récemment mis à mal par son ex-femme et il pourrait être mis en examen dans ce dossier vieux de 16 ans.

"C'est un personnage très particulier, un grand manipulateur", affirme d'emblée Jean-Luc Ployé, qui estime que la juge devra "avoir des éléments de dossier relativement fiables" face à celui qui a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour d'autres affaires en 2008. Parce que mercredi, "il va nous emmener dans des voies sans issue ou faire une espèce de chantage", pressent l'expert, qui évoque un exemple singulier : "Lors d'un dossier d'instruction, il avait demandé à ce qu'on lui calcule ses points de retraite."

Relation "de maître à élève"

Et face à elle, Sabine Kheris va trouver un homme à nul autre pareil : "Il faut appréhender ce type de personnage et ce n'est pas facile, même pour un expert. Il faut avoir une relation de maître à élève en sachant que le maître, c'est lui. Il ne rend pas de compte, il parle de son 'foutu orgueil'."

" À ce moment-là, il a senti chez moi une sorte de fragilité, j'ai eu peur "

"La première fois que je l'ai rencontré, il y a une quinzaine d'années", poursuit-il, "j'ai regardé ses mains, disproportionnées par rapport à son corps : c'est un petit personnage assez frêle avec des mains énormes. Quand on sait qu'il a étranglé six ou sept de ses victimes avec ses mains. J'ai regardé ses mains et il s'en est rendu compte parce qu'il est très intuitif. À ce moment-là, il a senti chez moi une sorte de fragilité, j'ai eu peur." Il mettra trois semaines à s'en remettre. "Quand on est dans une position d'écoute, en tant qu'expert, on est un peu comme une éponge. Ce qu'il m'a indiqué ne correspondait pas du tout à mes valeurs personnelles, heureusement, mais il faut digérer ça et ce n'est pas facile."

Un "jeu" entre lui et Monique Olivier

Fou et machiavélique, Michel Fourniret ? Dans son livre L’approche du mal (éditions Grasset), consacré à cette analyse psychologique ainsi qu'à celle de Francis Heaulme et Pierre Chanal, Jean-Luc Ployé explique que "même sur son lit de mort, il faudra sécuriser l'infirmière qui devra le veiller". "C'est pour donner l'intensité de sa dangerosité", décrit au micro d'Europe 1 l'expert.

Et cette dangerosité est partagée avec son ex-femme, Monique Olivier. "On m'a demandé d'analyser la systémie du couple", raconte Jean-Luc Ployé. "Depuis des années, depuis qu'ils sont arrêtés, c'est un jeu, voire un enjeu entre eux, au niveau du couple, peu importe qu'ils soient divorcés ou pas. Depuis de nombreuses années, c'est elle qui a repris la donne. Lui, il fait ce qu'il peut, il suit ou il ne suit pas. Ils ne peuvent plus continuer leur jeu criminel, puisqu'ils ont été arrêtés, mais ils continuent et ils continueront jusqu'à leur mort. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir comment va réagir l'un des deux quand l'autre va décéder."