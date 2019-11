Michel Fourniret auditionné : "On y croit", assure l'avocate du père d'Estelle Mouzin

RÉACTION

Le tueur en série Michel Fourniret doit être entendu mercredi par la juge chargée de l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin en 2003, qui pourrait décider de le mettre en examen dans ce dossier criminel vieux de 17 ans. Âgée de neuf ans, la fillette avait disparu alors qu'elle rentrait de l'école à Guermantes, un village de Seine-et-Marne. La semaine dernière, Monique Olivier, l'ex-épouse du tueur, a contredit l’alibi de "l’Ogre des Ardennes", déjà condamné pour huit meurtres. Des révélations qui relancent l’enquête et font espérer la famille. D'autant que Michel Fourniret semble plus coopératif, selon Corinne Hermann, avocate du père d'Estelle Mouzin.

"Cela faisait une dizaine d’années qu’il était tranquille dans sa cellule, qu’il a retrouvé la paix, qu’il a vieilli", souligne-t-elle. "Il n'a plus la même façon de s’adresser au juge instruction, qui lui aussi a su lui parler, échanger avec lui autrement." Le tueur en série est aujourd'hui âgé de 76 ans.

"Le Michel Fourniret de 2019 peut vous surprendre"

Lors d'une reconstitution criminel, il y a quelques semaines, l'avocate a pu constater sa coopération nouvelle. "Nous étions face à un homme qui savait très bien pourquoi il était là, qui nous a parlé. Il a joué sur certains points mais il était coopératif."

"On y croit, surtout après les déclaration de Monique Olivier, et nous attendons d'elle des explications complémentaires", ajoute Corinne Hermann "Le Michel Fourniret de 2019 peut vous surprendre. Maintenant nous gardons la tête froide, il faut aller plus loin. Notre souhait c'est de retrouver Estelle." L'audition de mercredi, qui pourrait déboucher sur la mise examen du tueur en série, devra donc "éclaircir" la question de l'alibi, mais aussi l'emploi du temps de Michel Fourniret le jour des faits.