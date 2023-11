Enquête ouverte après la distribution de tracts antisémites à Belfort

"Je suis horrifié", a réagi auprès de l'AFP le maire de Belfort Damien Meslot (LR). La semaine dernière, trois habitants lui ont apporté des tracts reçus dans leur boîte à lettres, où apparaissent des croix gammées et un aigle nazi stylisé, qui appelaient à "rétablir la domination de la race blanche".

"J'ai l'impression de revenir 80 ans en arrière"

Il y aurait eu, selon le maire, plusieurs dizaines de ces tracts distribués. "J'ai l'impression de revenir 80 ans en arrière, cela me fait froid dans le dos. J'espère que l'auteur ou les auteurs seront sévèrement jugés. Je ne souhaite pas que de telles propagandes circulent à Belfort", a poursuivi M. Meslot. Sur le tract, un lien et un QR code renvoient vers le réseau social Gab, un réseau similaire à X (ex-Twitter) très prisé des franges ultra-conservatrices et des soutiens de Donald Trump aux Etats-Unis.

>> LIRE AUSSI - Strasbourg : des tags antisémites découverts sur des établissements scolaires

Des indications détaillées expliquent la marche à suivre pour la distribution : photocopier les tracts dans des magasins de bureautique et payer en espèce, ne pas tracter dans sa commune, ni en centre-ville. Garer sa voiture dans une zone sans éclairage, laisser son téléphone chez soi... Une dizaine d'instructions sont ainsi listées. "Allez et faites des disciples", encourage ce tract publié par le groupuscule d'extrême droite Démocratie Participative.

Pour le moment, il semble que la distribution ait été "très localisée", selon la procureure de la République. "L'enquête est classée prioritaire, mais nous avons du mal à avoir des empreintes", explique-t-elle. Mme Vonderscher demande aux habitants de ne surtout pas toucher les tracts s'ils en reçoivent encore et d'appeler immédiatement les forces de l'ordre qui viendront les récupérer. Des distributions similaires de tracts ont déjà eu lieu dans le Jura et en Côte-d'Or, en juin et juillet.