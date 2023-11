Strasbourg : des tags antisémites découverts sur des établissements scolaires

Des tags à caractère antisémite ont été découverts sur les murs de plusieurs établissements scolaires à Strasbourg, a-t-on appris vendredi de source policière. Une inscription à caractère antisémite, "plusieurs croix gammées ainsi qu'une étoile juive" ont été apposées sur un mur d'une école élémentaire du quartier de l'Esplanade, a indiqué une source policière. Une autre croix gammée a également été constatée sur un collège du même secteur. Jeudi, un autre tag indiquant "Free Palestine" avait été découvert sur un lycée de ce quartier, a-t-on ajouté, confirmant des informations du quotidien régional Les Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA).

Condamnation politique

Des enquêtes sont en cours, a-t-on indiqué. Des constatations ont été effectuées par la police technique et scientifique et l'étude des caméras de vidéosurveillance est en cours, selon la même source policière. Ces inscriptions ont suscité la condamnation de plusieurs politiques strasbourgeois.

"Des tags antisémites ont été découverts ce matin à Strasbourg. Je condamne ces mots et actes abjects avec la plus grande fermeté et rappelle qu'ils constituent des délits", a indiqué sur X (ex-Twitter) la maire écologiste de Strasbourg, Jeanne Barseghian. "J'adresse tout mon soutien à la communauté juive de notre ville et reste mobilisée, en lien avec l'Etat, pour assurer la sécurité des habitants. L'antisémitisme n'a pas sa place à Strasbourg", a-t-elle ajouté.

Des tags antisémites ont été découverts ce matin à Strasbourg. Je condamne ces mots et actes abjects avec la plus grande fermeté et rappelle qu'ils constituent des délits. 1/2 — Jeanne Barseghian (@JeanneBarsegh) November 3, 2023

"Je condamne avec la plus grande fermeté les tags et les inscriptions antisémites découverts ce matin sur des bâtiments strasbourgeois dont le collège Vauban", a également réagi dans un communiqué le président de la Collectivité européenne d'Alsace (CEA), le LR Frédéric Bierry.