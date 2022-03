ENQUÊTE EUROPE 1 - Prostitution, esclavage... La guerre est une opportunité pour les mafias

ENQUÊTE

La guerre force des millions de familles à quitter leur domicile, qui n'ont généralement pas de point de chute. Prostitution, esclavage domestique, disparition d’enfants… Les organisations criminelles y voient une opportunité. Katia est une Française qui vit à Budapest en Hongrie. Comme plusieurs bénévoles, elle aide les réfugiés ukrainiens arrivés en train à trouver des points de chute dans la capitale. Mais depuis l’invasion russe, elle dénombre une cinquantaine de familles disparues entre l'Ukraine et leur pays d’accueil. "Il y a des Ukrainiens qui lance un message : 'Je suis maman, j'ai deux enfants, je veux quitter l'Ukraine, mais je ne veux pas aller dans un camp de réfugiés'", détaille-t-elle au micro d'Europe 1.

"Il y a des gens qui vont leur répondre en disant : 'Je suis à tel endroit, dans tel pays et je peux vous accueillir.' Pour l'instant, ce ne sont pas vraiment des réseaux ukrainiens, mais ce sont vraiment des réseaux qui sont à l'extérieur", assure Katia.

Des risques de traite des êtres humains

Esclavage domestique ou exploitation sexuelle pour les femmes et les enfants, la guerre est propice à la traite des êtres humains, comme l’explique Geneviève Colas du Secours Catholique-Caritas France. "Ils ont des besoins, des besoins primaires, des besoins immédiats et des personnes se retrouvent exploitées en Pologne", explique-t-elle. "On a proposé à des femmes un hébergement en échange d'actes sexuels."

Pour l'instant, en France, on observe aucune répercussion sur les réseaux de traite des êtres humains. "Il y a bien un risque, nous sommes attentifs, mais c’est encore trop tôt pour que ce soit visible", nous confie un enquêteur spécialisé. "En revanche, si la guerre devait avoir un impact, ce serait davantage sur la contrebande de cigarettes", poursuit un commissaire fin connaisseur du crime organisé. Plusieurs saisies record de tabac illicite en provenance d’Ukraine ont d’ailleurs été réalisées ces dernières années par les policiers français.