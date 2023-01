Énergie : à Bourghelles, l'unique boulangerie du village n'ouvrira plus que le week-end

"C'est radical" mais pas le choix "à cause des factures EDF qui ont été multipliées par 3,5". À Bourghelles, dans le Nord de la France, Véronique n'a pas d'autre choix que de baisser le rideau toute la semaine, après avoir vu ses factures d'électricité exploser. Désormais, sa boulangerie ne sera ouverte que le week-end.

Objectif : limiter la hausse des coûts. Car la gérante de cette boutique depuis 27 ans, ne s'en sort plus. En janvier 2022, elle payait près de 1.900 euros d'électricité par mois. Désormais, sa facture EDF affiche un montant de 6.700 euros. "C'est énorme, je n'ai pas l'argent", s'alarme Véronique au micro d'Europe 1.

Désormais, les clients de la boulangerie trouveront porte close en semaine. Crédits photos : Maximilien Carlier

"On avait l'accueil, le pain…"

Alors, pour payer ses factures, en plus de l'ouverture seulement les week-ends, la commerçante licenciera un vendeur, et mettra fin à l'un de ses contrats d'apprentissage. "Il faut absolument que le gouvernement ouvre les yeux et très rapidement", urge Véronique. "Il faut absolument que les factures soient divisées en trois, c'est-à-dire qu'une partie est pris en charge par nous, une autre part le gouvernement et une dernière partie par les fournisseurs d'énergie. Sinon, on n'y arrivera pas."

Mais dans les rues du village de 1.800 personnes, la fermeture de la boulangerie passe mal. "C'est dégueulasse" pour la gérante, explique Maryse, une habitante. "On avait l'accueil, du bon pain…" regrette-t-elle. Et même s'il y a énormément de commandes pour ce week-end d'Épiphanie, la gérante de cette boulangerie craint la prochaine facture, qui pourrait lui être déjà fatale.