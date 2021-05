Enchiladas, mole poblano, pain de maïs : trois recettes pour découvrir la cuisine mexicaine

Dans l'État de Puebla, au Mexique, le 5 mai sera jour de fête. Les habitants y célébreront "El Cinco de Mayo" pour commémorer la victoire des forces mexicaines contre les troupes françaises de Napoléon III. L'occasion idéale pour Europe 1 de vous faire découvrir quelques recettes du pays pour voyager en cuisinant.

Des enchiladas

On peut commencer par préparer des enchiladas. Le nom vient du verbe "enchilar", qui signifie "y ajouter du piment". C’est un plat avec une tortilla, une galette de maïs, qui est un incontournable de la cuisine mexicaine. Les enchiladas sont des tortillas garnies de viande et recouvertes d’une sauce au piment, avec par-dessus du fromage émietté, des oignons, des feuilles de coriandre ou encore de la laitue.

Pour réaliser des tortillas, il faut mélanger de la farine de maïs, du sel et de l’eau, et cuire des pâtons de pâtes dans une poêle.

La recette des tortillas Les ingrédients : 250 g de farine de maïs nixtamalisée

5 g de sel

350 g d’eau chaude Les étapes de la recette : 1. Mélanger la farine, le sel avec la moitié de l’eau (chauffée à 50 degrés). La pâte obtenue doit être un peu collante. Quand elle est prête, couvrir le bol d’un torchon et laisser reposer 10 minutes. 2. Fariner le plan de travail, faire un boudin et découper des pâtons de 50 g. Sur le plan de travail, déposer du film plastique, la pâte et de nouveau du film plastique, avant d'aplatir. Plus la tortilla est fine, plus elle sera meilleure. 3. Il suffit ensuite de la cuire dans une poêle chaude : quand des cloques commencent à apparaître, retourner la tortilla. Il faut qu’elle soit séchée. La pâte se conserve au réfrigérateur et peut même être congelée. La recette des enchiladas de poulet Les ingrédients : 2 morceaux de blanc de poulet

2 Tortilla de maïs

1 oignon

Fromage râpé

Huile d’olive

1 gousse d’ail

Sel Pour la sauce : 500 g de tomates

½ oignon

1 poivre de carême ou jalapeño

1 serrano ou chili vert

1 gousse d’ail Les étapes de la recette : 1. Faire revenir le poulet découpé en morceaux avec l’oignon et une gousse d’ail. Une fois cuit, découper en petits morceaux puis mettez-le de côté. 2. Faire mijoter les tomates, l’oignon et les piments dans une casserole, avec un peu d’huile d’olive. Faire cuire la sauce jusqu’à ce qu’elle épaississe. 3. Remplir les tortilla avec le poulet, avec un peu de sauce et rouler dans un plat allant au four. Verser la sauce et ajouter le fromage râpé. 4. Faire cuire jusqu’à ce que le fromage soit gratiné.

Le mole poblano

Si l'on veut composer un plat plus original, on peut se tourner vers le mole, un plat en sauce au cacao. Au Mexique, à chaque région sa recette. Il existerait plus de 300 recettes de mole dans le pays. La sauce est composée d’énormément d’ingrédients que, traditionnellement, on passe au pilon. C'est très long mais vous pouvez utiliser le mixeur pour aller plus vite. La recette que nous vous proposons est celle du Puebla : le mole poblano.

La recette du mole poblano Les ingrédients : 1/2 cuillère à café de cannelle

1/2 cuillère à café de clou de girofle moulu

1/2 cuillère à café de coriandre

1 pincée de sel

4 c à soupe de saindoux

600 g de blancs de poulet

1 cuillère à café de sucre vanillé

30 g de chocolat coupé en morceaux

2 cuillères à soupe de graines de sésame

1 tortilla frite à l'huile

2 gousses d'ail hachées

500 ml d'eau

500 ml de bouillon de poulet

2 oignons émincés

5 cuillères à soupe d'amandes

125 ml de raisins secs

3 tomates pelées, épépinées et hachées

10 piments séchés Les étapes de la recette : 1. Couper les piments en quartiers, après les avoir laissés tremper une heure dans l'eau bouillante. Conserver l'eau, mais jeter les tiges et les graines. 2. Mixer les piments et tous les ingrédients sauf l'eau, le bouillon, le saindoux et le chocolat. Ajouter un peu d'eau de trempage des piments si besoin. 3. Faire fondre le saindoux et ajouter la pâte. Incorporer 500 ml d'eau et le bouillon de poulet en continuant à remuer. Ajouter ensuite le chocolat. Lorsqu’il est fondu, la sauce est prête : elle doit avoir la consistance d'une crème épaisse. 4. Napper les blancs de poulet, saisis à la poêle et servir avec du riz.

Un pain de maïs en dessert

Pour le dessert, vous pouvez préparer un "El pan de maïs", un pain de maïs. C’est un gâteau bien moelleux que l’on prépare à la maison, que vous ne trouverez pas forcément au restaurant.