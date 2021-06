Covid-19 : en Seine Saint-Denis, un village vaccinal dans un centre commercial

REPORTAGE

Recevoir une injection d’un vaccin anti-Covid en faisant du shopping, c’est désormais possible. Le département de la Seine-Saint-Denis lance une opération de vaccination sans rendez-vous, avec l’installation d’un village vaccinal au centre commercial Rosny 2. Une première en France. Le lieu, très fréquenté, est stratégique pour rattraper le retard pris par le département. La promesse : jusqu'à 500 injections en deux jours.

"J’ai cherché un peu partout mais je n’utilise pas internet"

Ce village vaccinal en plein centre commercial doit d'abord attirer ceux pour qui la fracture numérique est un frein à la prise de rendez-vous. C'est le cas de Kamara. "J’ai cherché un peu partout mais je n’utilise pas internet", confie-t-il. S'il a finalement réussi à se faire vacciner, c'est uniquement grâce aux actions du Secours populaire. "Ils m’ont aidé à avoir le créneau", poursuit Kamara.

Il y a aussi la barrière de la langue en Seine-Saint-Denis, avec une forte diversité. Alors cette opération promet de simplifier le parcours jusqu'à l'injection. Plus de proximité, moins d'étapes. Samia, par exemple, ne savait pas qu'elle était éligible. Elle a appris avec le village vaccinal que "les papiers ne sont pas un obstacle pour faire le vaccin. Si on veut, on peut". "C’est bien pour moi, c’est une information de plus", assure-t-elle.

"Il faut démultiplier encore l’action"

Avec ce village vaccinal, la Seine-Saint-Denis continue d'essayer de rattraper son retard. "En raison d’inégalités d’accès à la Santé et au parcours de soin, nous pensons qu’il faut démultiplier encore l’action et nous voulons aller encore plus loin avec du sans rendez-vous", explique Stéphane Troussel, le président du département. Avant d’affirmer : "toute action, petite ou grande est, de mon point de vue, essentielle dans le combat contre l’épidémie".

Dans six semaines le village vaccinal se réinstallera dans le centre commercial pour effectuer les rappels.