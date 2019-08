Sur la route des vacances vers Chamonix... en bus

REPORTAGE

Vendredi, notre journaliste Jean-Jacques Héry a pris le Flixbus, un moyen de transport peu coûteux, pour rejoindre Chamonix. Arrivé la gare routière, difficile de se frayer un chemin pour rejoindre le car.

Au milieu de la foule, il a notamment croisé Gaspard en train de déposer ses affaires dans la soute. "Là, j'ai une tente pour camper, un sac de randonnée avec un sac de couchage et un matelas", décrit-il. Gaspard a prévu de descendre du bus bien avant notre journaliste : "J’ai décidé un peu à la dernière minute de partir en Suisse pour camper et le train était trop cher."

Des voyageurs à destination de la Suisse

Alors que les passagers s'endorment, bercés par les légères secousses du bus, à la frontière franco-suisse, il leur est demandé de présenter leurs passeports. Le chauffeur de bus, un Italien, rassure le groupe de voyageurs : "L'ambiance est bonne et les gens sont courageux !"

Du courage, Romain a dû en faire preuve. Parti de Bruxelles à cinq heures du matin, il va enfin pouvoir retrouver sa copine à Lausanne pour un programme bien chargé : "Je rejoins ma copine à Vevey, une petite ville juste à côté. On reste dix jours là-bas. Il y aura la fête des vignerons et puis on va bouger avec des potes, aller en festival".

À 18 heures, le bus s'arrête à Lausanne. Tous les vacanciers descendent. Jean-Jacques Héry, lui, attendra l'arrivée à Chamonix.