En pleine pénurie de carburant, le covoiturage connaît un boom spectaculaire

Le covoiturage, solution miracle en cas de pénurie de carburant ? C'est en tout cas l'option retenue par de nombreux Français, privés d'essence ou de diesel pour se rendre au travail. Adepte de ce mode de transport depuis trois ans, Stéphane a recours quotidiennement au covoiturage pour parcourir ses 40km de trajet. Mais cette semaine, il a recroisé la route d'une passagère qu'il n'avait pas vu depuis bien longtemps.

"C'est une personne que j'avais covoiturée il y a quelques mois. Et là, avec les problèmes de pénurie de carburant, on a fait pas mal de covoiturage depuis une semaine et demi", explique-t-il. Stéphane, qui roule en voiture électrique, n'est pas vraiment concerné par cette pénurie de carburant. Le voici donc heureux d'aider sa passagère comme il le peut. "Ça va lui permettre de ne pas prendre sa voiture. De toute façon, elle n'aurait pas pu se le permettre puisqu'elle a plus d'essence".

Un boom des inscriptions sur les plateformes

A l'image de Blabla Daily, l'application qui les a mis en relation, toutes les plateformes de covoiturage enregistrent un boom des inscriptions. Sur l'application Karos, la hausse est de 35% par rapport à la semaine précédente, rapporte son président Olivier Binet. "Ce sont des gens qui n'ont pas vraiment accès aux transports en commun pour aller au travail. C'est le cas d'une vaste majorité de Français, tous ceux qui ne vivent pas et ne travaillent pas dans des centres urbains", note-t-il.

Une solution de secours, donc, pour beaucoup de Français. La voiture reste à ce jour utilisée par 80% des actifs pour se rendre au travail.